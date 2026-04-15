プロ野球のファーム・リーグは15日、西地区の広島―オリックス戦（由宇）、阪神―ソフトバンク戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）が雨天中止。東、中地区とファーム交流戦、ナイターを合わせて5試合が行われた。

東地区の楽天はヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）に10―1で大勝。育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が3回の2号満塁本塁打など2安打6打点。ボイト、育成選手の前田銀、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打を放った。先発のドラフト2位・伊藤樹（早大）は6回2安打無失点で2勝目。ヤクルト先発・小沢は3回9安打4奪三振7失点で2敗目（1勝）。打線は2安打に終わった。

オイシックスはロッテ戦（ロッテ浦和）に10―7で逆転勝ち。先発・今井が3回1/3を7安打6失点（自責5）で、3番手・西村が1/3回を1安打無失点で1勝目を挙げた。渡辺が5回に1号3ラン、ウォーカーが7回に3号2ラン、小西が2安打3打点。ロッテ先発の育成選手・森は4回0/3を5安打6失点。和田が2安打2打点、友杉が2安打1打点をマークした。

中地区の西武はDeNA戦（カーミニークフィールド）に3―2。先発の育成選手・佐藤爽が8回4安打2失点で3勝目を挙げた。山村、栗山、高松が2安打。DeNA先発・ルイーズは1回1安打1奪三振で無失点。古市が8回に1号2ラン。関根が2安打。

ハヤテ―巨人戦（しずてつスタジアム草薙）は5回裏終了時降雨コールドゲームで巨人が3―1で勝利。先発のドラフト3位・山城（亜大）が3回3安打1失点で、2番手・堀田が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。三塚が2回の1号2ランなど2安打、吉川も2安打を放った。ハヤテ先発・野里は5回6安打3失点（自責2）で2敗目（1勝）。

中日は日本ハムとのファーム交流戦（鎌ケ谷）に2―1。先発の育成選手・森山が5回3安打5奪三振無失点で2勝目。育成選手の津田が6回に1号ソロを放った。日本ハム先発・孫易磊が6回3安打7奪三振2失点で2敗目（1勝）。浅間、上川畑が2安打をマーク。