岡田将生＆染谷将太、SPゲスト登場に笑顔 現場では“にやにや”止まらず「ずっと可愛くて」【田鎖ブラザーズ】
【モデルプレス＝2026/04/15】俳優の岡田将生と染谷将太が2026年4月15日、都内で開催されたTBS系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）放送直前！スペシャルプレミアイベントに共演の中条あやみらとともに出席。スペシャルゲストの登場に笑顔を見せた。
【写真】染谷将太が「すごく素敵」と絶賛した共演者
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた「田鎖ブラザーズ」が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける姿を描く、完全オリジナルのクライムサスペンス。この日は兄弟の幼馴染で質屋の店主・足利春子を演じている井川遥、兄弟と同じ青委警察署刑事課の係長・小池俊太を演じている岸谷五朗も出席し、MCは法医学者・神楽健介を演じているものまね芸人のJPが務めた。
さらに、田鎖兄弟の幼少期を演じる野田悠月と金子拓真もスペシャルゲストとして登場。刑事の兄・田鎖真を演じる岡田は「実際にお芝居しているところも映像で常にチェックさせてもらって、2人でいろいろリンクするように撮影をしていたので。実際に現場で会った時は、いっぱい話したよね。結構ポケモンの話をずっとしてたんだよね。ずっとポケモンだったよね」と笑顔で振り返った。
野田と金子も撮影が楽しかったそうで、検視官の弟・田鎖稔を演じる染谷は「ずっと可愛くて。本当にずっとにやにやして現場では見ていたんですけど、お芝居を見ると『お兄ちゃん！』がもう『ああっ！』って。すごく素敵なお二人でした」と口に。その後、野田と金子は岡田と染谷にそれぞれの似顔絵をプレゼントしていた。
岡田は第1話と第2話について「染谷君と兄弟役だったんですけど、1、2話で兄弟感をものすごく出せたんじゃないかなと思って見させてもらいました。まだまだ、3話、4話、5話と、続きが気になるような展開もありますし、すごく僕は満足して見させていただいたという感じです」とコメントした。
森山直太朗による主題歌「愛々」については「やっぱりドラマでとても大切なピースで。主題歌っていうのは。その中で直太朗さんだというお話を聞いたときに、1つテンションが上がりまして。完成した『愛々』という曲を聞いたときに、この兄弟の人生が止まってしまった時間から動き出す物語を描くドラマなんですけど、それをすごく深いところで包み込んでくれるようなこの曲は、聞いていてうるっとくるような感じだったので、本当に嬉しかったです」と感謝を語った。
染谷は「もちろんサスペンス要素もしっかりあるんですけれども、家族の話で人と人との愛の話なんだっていうのを、観ることですごく感じて。あ、こんなにあったかい話だったんだっていうのを1、2話で感じたんですね。それにすごくぐっときて…いやあ、ぐっときました」と満足げに話していた。
巡査部長・宮藤詩織を演じる中条は「青委署で、小池さんと…ちゃか坊。石坂くん。宮近（海斗）くん。ちゃか坊って今日初めて呼んだんですけど（笑）、すいません（笑）。本日いないんですけど、宮近くんと3人で青委署で描かれる描写も、すごくほっこりする部分だったり、お仕事ものならではのテンポ感だったりもあるんです」と巡査・石坂直樹を演じるTravis Japanの宮近海斗について触れた。
また「なかなかこういうお仕事ものだと、働いている人の家族だったりまでフォーカスされるものがなかったりするので。家族の愛というものを見れるっていうのが、すごく没入していくっていうか。そして2話の最期のほうにも、母から電話がかかってくるところが出るんですけど、母との複雑な関係っていうのも今後出てくるっていう展開になっていますね」と本作の魅力を明かしていた。
岸谷は現場の様子として「『私の名前は中条あやみ』が、すこぶる麗らかで（笑）。『私の名前は中条あやみ』が来ると…」と中条が過去に出演していたCMに絡めて笑いを誘い、中条は「呼び方（笑）」とツッコミ。岸谷は「ワントーン現場がもう1つ明るくなる、すごく特殊な能力を持っていて」と中条の明るさを絶賛していた。
中条は「お二人はご覧の通り、ちょっと穏やかめな朝を迎えられるんですけど。ごゆっくりな」と岡田と染谷の様子を明かして、岡田は「おじいちゃんみたいな（笑）」とつっこみ。中条は「本当におじいちゃんのようなお二人なんですけど（笑）。岸谷さんは朝の『おはようございます！』が、もうミュージカルみたいなんですよ。発声も朝からすごくいいですよね」「ミュージカルかのように『おはようございます！』って言ってくれるので、すごく気持ちがいいですね」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
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【写真】染谷将太が「すごく素敵」と絶賛した共演者
◆岡田将生＆染谷将太、スペシャルゲスト登場で笑顔
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた「田鎖ブラザーズ」が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける姿を描く、完全オリジナルのクライムサスペンス。この日は兄弟の幼馴染で質屋の店主・足利春子を演じている井川遥、兄弟と同じ青委警察署刑事課の係長・小池俊太を演じている岸谷五朗も出席し、MCは法医学者・神楽健介を演じているものまね芸人のJPが務めた。
野田と金子も撮影が楽しかったそうで、検視官の弟・田鎖稔を演じる染谷は「ずっと可愛くて。本当にずっとにやにやして現場では見ていたんですけど、お芝居を見ると『お兄ちゃん！』がもう『ああっ！』って。すごく素敵なお二人でした」と口に。その後、野田と金子は岡田と染谷にそれぞれの似顔絵をプレゼントしていた。
◆岡田将生「兄弟感をものすごく出せたんじゃないかな」
岡田は第1話と第2話について「染谷君と兄弟役だったんですけど、1、2話で兄弟感をものすごく出せたんじゃないかなと思って見させてもらいました。まだまだ、3話、4話、5話と、続きが気になるような展開もありますし、すごく僕は満足して見させていただいたという感じです」とコメントした。
森山直太朗による主題歌「愛々」については「やっぱりドラマでとても大切なピースで。主題歌っていうのは。その中で直太朗さんだというお話を聞いたときに、1つテンションが上がりまして。完成した『愛々』という曲を聞いたときに、この兄弟の人生が止まってしまった時間から動き出す物語を描くドラマなんですけど、それをすごく深いところで包み込んでくれるようなこの曲は、聞いていてうるっとくるような感じだったので、本当に嬉しかったです」と感謝を語った。
染谷は「もちろんサスペンス要素もしっかりあるんですけれども、家族の話で人と人との愛の話なんだっていうのを、観ることですごく感じて。あ、こんなにあったかい話だったんだっていうのを1、2話で感じたんですね。それにすごくぐっときて…いやあ、ぐっときました」と満足げに話していた。
◆中条あやみ、宮近海斗の呼び名は「ちゃか坊」？
巡査部長・宮藤詩織を演じる中条は「青委署で、小池さんと…ちゃか坊。石坂くん。宮近（海斗）くん。ちゃか坊って今日初めて呼んだんですけど（笑）、すいません（笑）。本日いないんですけど、宮近くんと3人で青委署で描かれる描写も、すごくほっこりする部分だったり、お仕事ものならではのテンポ感だったりもあるんです」と巡査・石坂直樹を演じるTravis Japanの宮近海斗について触れた。
また「なかなかこういうお仕事ものだと、働いている人の家族だったりまでフォーカスされるものがなかったりするので。家族の愛というものを見れるっていうのが、すごく没入していくっていうか。そして2話の最期のほうにも、母から電話がかかってくるところが出るんですけど、母との複雑な関係っていうのも今後出てくるっていう展開になっていますね」と本作の魅力を明かしていた。
岸谷は現場の様子として「『私の名前は中条あやみ』が、すこぶる麗らかで（笑）。『私の名前は中条あやみ』が来ると…」と中条が過去に出演していたCMに絡めて笑いを誘い、中条は「呼び方（笑）」とツッコミ。岸谷は「ワントーン現場がもう1つ明るくなる、すごく特殊な能力を持っていて」と中条の明るさを絶賛していた。
中条は「お二人はご覧の通り、ちょっと穏やかめな朝を迎えられるんですけど。ごゆっくりな」と岡田と染谷の様子を明かして、岡田は「おじいちゃんみたいな（笑）」とつっこみ。中条は「本当におじいちゃんのようなお二人なんですけど（笑）。岸谷さんは朝の『おはようございます！』が、もうミュージカルみたいなんですよ。発声も朝からすごくいいですよね」「ミュージカルかのように『おはようございます！』って言ってくれるので、すごく気持ちがいいですね」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
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