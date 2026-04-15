韓国で上映される海外メジャー映画の多くを翻訳し、現地でその名が知られている人気翻訳家のファン・ソクヒ氏に最近、性犯罪の前科疑惑が浮上したと報じられ、７月に韓国で公開予定の米国映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の翻訳に携わっていないことが明らかになったと１４日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。

同メディアは、ファン氏がこれまで「スパイダーマン：ホームカミング」「スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム」などの翻訳を手がけ、韓国では“スパイダーマンの翻訳家”としても知られているため新作でも翻訳を担当すると思われていたが、ネガティブな疑惑によりそれがかなわなかったようだと伝えた。

また、ファン氏が２０２５年初頭に出演したテレビ番組で「翻訳を準備している」と言及し、話題を集めていたミュージカル「アナと雪の女王」（８月より韓国で開幕予定）についても、同制作関係者が「ファン氏は担当から外れ、すでにほかの方たちが引き継いでいる」と明かしたとした。

これに先立ち３月３０日、韓国メディアのＤｉｓｐａｔｃｈが「ファン氏は０５年に、通りすがりの女性たちにわいせつ行為や暴行を加え、１４年には自身の受講生に性的暴行を加えた」「両事件とも懲役刑と執行猶予が下されている」と報道。その後、人気トーク番組「ユ・クイズ ＯＮ ＴＨＥ ＢＬＯＣＫ」と「全知的おせっかい視点」が、アーカイブ映像やＹｏｕＴｕｂｅ動画からファン氏の出演分を削除したと伝えられた。

報道後、ファン氏は自身のＳＮＳアカウントで「関連事項について弁護士と検討を進めている」とコメントを発表し、これまで投稿していた全ての投稿を非公開にした。