JR東日本新潟支社によりますと、新潟市東区にあるJR白新線・新潟貨物ターミナル駅(東新潟駅)構内で15日、貨物列車と軌陸車(作業用の車両)が接触する事故がありました。作業員6人がけがをしています。



事故は15日午前1時10分頃、新潟貨物ターミナル駅・午前1時9分発で、福岡貨物ターミナル行きの貨物列車が、越後石山駅方面に向けて発車した後、構内にある線路の分岐部分付近の線路上で、電気設備のメンテナンスを行うために作業現場に向かっていた軌陸車1台と接触しました。





軌陸車には、JRから作業を請け負っている会社の作業員など7人が乗車していました。うち2人が病院に搬送され、1人は右足首の骨折や全身の打撲、もう１人は右手首の捻挫や左ひじの打撲を負いました。さらに、4人が打撲や体の痛みを訴え、病院で診断を受けているということです。一方の貨物列車に乗務していた運転士1人についても病院を受診しましたが、命に別条はないとのことです。いずれの車両も脱線はしていないとのことです。軌陸車は線路と道路を走れるトラック型で、事故の影響で運転台部分がへこんだり油漏れをするなどして自走ができない状態になったといいます。JRによりますと、本来、線路上で作業を行う際は、作業計画に基づき安全を確保する区間を設定して、列車が入らないようにしますが、今回は計画の段階で安全を確保する区間設定を誤り、本来入ってはいけない区間に軌陸車が入ってしまったことが原因と考えられています。事故の影響で、貨物列車の車両点検や設備の安全確認等を行った影響で、白新線の新潟駅～豊栄駅の上下線で一時運転を見合わせ、午前6時50分に運転を再開しましたが、上下計4本の列車に運休が出たということです。