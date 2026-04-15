4月9日に、渋谷WWWにて、『インナージャーニーPre. 「ときめきヘルツ」』の東京編が行われた。本公演は、東名阪の3カ所にて行われたツアーのファイナル公演であり、インナージャーニーの憧れでもあるズーカラデルがゲストに迎えられた。本稿では、彼女たちが思う「1音で心奪われるバンド」とライブをするという趣旨の本ツアーの千秋楽をレポートする。

（関連：【写真あり】インナージャーニー、“憧れ”からのエールを受けてファンに伝えたメジャーデビュー！）

インナージャーニーからのラブコールに応えて東京編に迎えられたのは、吉田崇展（Gt/Vo）、鷲見こうた（Ba）、山岸りょう（Dr）からなる札幌発の3ピースバンド、ズーカラデル。彼らは「めでたい日なので楽しい気持ちで終えられるようにやってみたいと思います、皆さんも頑張って楽しんでください！」とエールを贈りながら、音と歌を紡いでいく。インナージャーニーについては「形が変わってもいい曲を作る人たち」と評し、「バンドを続けているといいことあるなあ」と言葉にしつつ、その喜びと愛情を「グッバイ来世でまた会おう」のカバーに宿すなど、目の前の人に対してしっかり想いを届けようという、彼ららしいひたむきさと人情深さが詰まったライブだった。

そんなズーカラデルのあたたかいライブを経て、インナージャーニーのカモシタサラ（Gt/Vo）と本多秀（Gt）がステージに登場。この日は、Liku（Ba）とフカイショウタロウ（Dr／からくりごっこ）、小川諒太（Key／カラコルムの山々）の3人をサポートメンバーに迎えた5人編成でライブが行われ、オレンジの照明に照らされながら「夕暮れのシンガー」をプレイ。〈今から君に本当のことを歌うよ／いつでも君が生きる意味を忘れないように歌を歌うよ〉との歌詞が、彼らの決意表明のように強く優しく響く。

続いて小気味よいテンポの「ステップ」が披露されると、サビではカモシタ、本多、Likuのフロント3人がステップを踏んで身体で音楽を奏でる様子が目にも楽しい。そこから「楽しんでいってください！」と明るく挨拶しながらオーディエンスのハンズクラップを誘発した「クリームソーダ」、カモシタがタンバリンを鳴らして踊るように歌う「PIP」を届ける。チャーミングな愛嬌と凛として強い芯の両方を持った伸びやかなカモシタの歌と、その歌をしっかりと支えるパワフルなバンドサウンドの調和がとても心地好い。続いてプレイされたアップテンポなナンバー「風のひと」では、オーディエンスにシンガロングを託しており、「一緒に楽しい時間を過ごそう！」という彼女たちの気持ちが如実に表れていた。

MCでは、この日のズーカラデルとの共演について、高校2年生の時にYouTubeで出会った「アニー」で衝撃と感動を得たことや、カモシタがひっそりと綴っている「絶対に叶えたいことリスト」に「ズーカラデルと対バンする」と書いていたことを告白し、この日夢が叶った喜びを露わにした。そして、「私がズーカラデルの曲に救われた夜があったように、私も誰かの居場所を作りたいと思った」と語り、じっくりと届けられたのは「少女」だった。しっかりと前を見据えて歩いていけ、自らの意志を重んじながら進むことを恐れるな――彼女がまっすぐ届けるそんなメッセージは、私たちの不安定な心の支柱になるほどの強さを携えていた。

代表曲「グッバイ来世でまた会おう」を届けたあとのMCでも、カモシタは自らが歌うことに対して「自分が生きていて、震えたり、外したり、走ったりする音や感情をみんなに届けたいと思った」とあらためて言葉にする。昨今の世界情勢についても触れつつ、「人間は争うために生まれたのではなく、『みんなが幸せになっていいんだよ』ということを忘れないように歌っていたい」と自分の核になる部分を提示し、「歌は祈りであり、希望だと思います。世界中のあらゆる争いがなくなりますように、みんなの心が大丈夫になりますように。そして、みんなの明日が少しでも楽しく迎えられますように」と祈る気持ちを込めて、ラストに「ノイズラジオ」と「ラストソング」を堂々と届けた。

きっと、彼女たちならば、「楽しい！」という気持ちひとつでこの日のライブを終えることもできたと思う。けれど、そこに至るまでの悲しさや虚しさを蔑ろにせず、それらとしっかり向き合い、言葉にしていく。その真摯な姿勢がインナージャーニーにあるからこそ、この日のライブがあの場にいた人の記憶に強く残るものになったのだろう。

熱望されたアンコールでは、最大級の感謝と幸福を込めた「きらめき」を笑顔で届けつつ、曲が終わると「ここでインナージャーニーから大事なお知らせがあります」と場をあらためた。何事かとざわめく会場に届けられたのは、半紙に手書きされた「メジャーデビュー」、そして5月20日に配信リリースされるメジャー1stシングルのタイトル「Toi toi toi !」の文字だった。その発表を受けて、会場はこの日いちばんの大きな拍手に包まれ、その祝祭感のなかでカモシタは「変わらないものを心に持ち続けながら変わり続けていきます」と決意を言葉にした。先述したカモシタの「絶対に叶えたいことリスト」のなかには「メジャーデビュー」とも書かれていたとのことで、彼女にとっては一夜にしてふたつの願いが叶うというとびきりハッピーな日であり、最後に初披露された「Toi toi toi !」は、まさにそんな高揚感を閉じ込めたような幸福感溢れる楽曲だった。

自分たちが愛するときめきをまっすぐに追い求めていくインナージャーニーの、この先の未来を明るく照らすような、特別感溢れるライブだった。

（文＝峯岸利恵）