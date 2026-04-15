　浦和レッズが日向坂46の元メンバーで女優の渡邉美穂さんの来場を発表し、ファンの反響を呼んでいる。

　クラブは15日、ホームで29日に行われるJ1百年構想リーグEAST第13節・川崎フロンターレ戦で、「THE SAITAMA ステージ」を開催すると告知。南広場に特設ステージを用意し、「SAITAMA」を題材にしたお笑いやクイズ、トークイベントを実施する。

　その登壇者として、埼玉県出身の渡邉さんをはじめ、お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷さんとすがやさん、ヤンキー芸人の斉藤サトルさん、浦和OBの宇賀神友弥さん、三菱重工浦和レッズレディースのスタジアムMCを務める夏川延子さんの出演を発表した。

　クラブ公式X(@REDSOFFICIAL)には「おお!渡邉美穂さん!」「マジか」「みほちーが埼スタに!」「うれしいーー!」「ついに浦和が渡邉美穂という神補強に、、、」「この手を打ってきたか!」「埼玉が生んだ怒涛の起爆剤!ミホワタナベ降臨!」などの声が寄せられている。