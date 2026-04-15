4/29(水・祝) vs 川崎

「THE SAITAMA ステージ」を開催‼️

SAITAMAにゆかりのあるゲストをお招きし、お笑いやクイズ、トークイベントを行います。

ぜひキックオフ前のお時間に、SAITAMAの魅力を再発見してください✨



開催時間

13:00〜14:00(予定)



登壇者

カカロニ

斉藤サトル 氏

渡邉美穂… pic.twitter.com/X3wT0Qy8ZR