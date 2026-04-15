大雨災害の発生を想定した非常召集訓練がけさ、寒河江警察署で行われました。

【写真を見る】教員から警察官に 指揮をとるのは山形県警初の女性署長 警察が大雨特別警報・災害想定した非常召集訓練

寒河江警察署には今年度、県警初となる女性署長が着任していて訓練の陣頭指揮にあたりました。

県警では、大雨や地震など大規模な災害が起きた場合などに署員を召集することになっています。

今回の訓練は、寒河江市と西川町に大雨特別警報が発表され、複数の地区に避難指示が出されたとの想定で行われ、午前６時に、署員およそ６０人に電話で召集がかけられました。

駆けつけた署員たちは救助用の舟の組み立て手順を確認するなど、有事に備えていました。

寒河江警察署 伊藤智秋 署長「出水期になりますと、どうしても（災害は）いつ発生するかわかりません。寒河江警察署では、有事即応体制の確立を求めて地域の皆さんの安心安全に努めてまいりたい」

■県警として初の女性署長 教員から警察官の道に

今年度着任した伊藤智秋署長は県警として初の女性署長です。

伊藤署長は大学卒業後に中学校の教員になりましたが、その後、子どもたちだけでなく社会の役に立ちたいと警察官の道に進みました。

寒河江警察署 伊藤智秋 署長「主に少年の非行防止活動や防犯活動を専門にやっていました」

これまで、ＤＶやストーカー事案、不審者などによる子どもの声かけ事案に対応する「子ども女性犯罪対策室」の立ち上げを行ったほか、警察学校の教官などを務めています。

寒河江警察署 伊藤智秋 署長「（山形は）治安の良さと住民の温かさは全国に誇れるものではないかなと感じております。今は寒河江警察署署長として、寒河江警察署管内の皆さんの治安維持のために頑張っていきたい」