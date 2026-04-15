日置市をホームタウンとする男子バレーボールチーム・フラーゴラッド鹿児島が国内最高峰のSVリーグに参入することが決まりました。



（小園康夫代表）

「SVリーグ参戦決まりました。ありがとうございました」



SVリーグの理事会が15日に開かれ、フラーゴラッド鹿児島が来シーズン、国内トップリーグのSVリーグに参入することが決まりました。先ほどホームタウンの日置市で会見が開かれ、関係者が意気込みを述べました。





（小園康夫代表）「クラブにとって大きな挑戦であると同時に、鹿児島にとっても、そして九州にとっても、大きな意味を持つ一歩。日本を代表するチームになれるよう皆様の期待に応えられるように頑張ってまいります」（川畑俊輔GM）「九州唯一の男子SVリーグチームとして一生懸命頑張って参りたいと考えている。鹿児島から九州から新しい価値と熱狂を生み出すクラブとして今後も頑張ってまいります」昨シーズンからVリーグの舞台で戦っているフラーゴラッド鹿児島。バレーボールのリーグは来シーズンから、トップリーグの「SVリーグ」と下部リーグの「SVリーグ グロース」に再編成されます。（長友優磨主将）「選手1人1人が責任と覚悟を持ち、応援してくださる皆さまに勇気と感動を届けられるようにプレーしていきたい」発足から5年で国内最高峰のリーグに上り詰めたフラーゴラッド鹿児島。フラーゴラッド鹿児島が参入するSVリーグは、今年の秋にシーズンが開幕する予定です。