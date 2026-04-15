メリクレット、自身最大規模となる『2nd Live Tour 2026』の詳細解禁！全国7都市で開催

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北海道札幌市発の男女混合オルタナティブロックバンド・メリクレットが、今年の秋から冬にかけて7都市をまわるたライブツアー『2nd Live Tour 2026』の詳細を発表した。

■前回回った都市に加え、仙台、高松も

本ツアーは、9月26日の地元・北海道公演を皮切りに、ツアーファイナルとなる12月6日の東京公演まで全7公演。前回の初ツアーで周った5都市に、今回はあらたに仙台、高松も加わり、メリクレット史上最大規模のツアーとなる。なお、ツアー初日とファイナルはワンマン公演、そのほかはゲストを招いた対バン公演となる。ゲストは追ってアナウンスされる。

昨年から北海道を飛び出し、O-WESTでの東京ワンマンや、全国5都市をまわる対バンツアーを成功させるなどライブシーンで着実に存在感を高めてきたメリクレット。

昨年異例のオープニングアクトとして出演した北海道の大型フェス『JOIN ALIVE 2026』には、今年正式に出演が決定。バンドとしての存在感と勢いが確実に加速している。

1st Tourを経て進化し続ける今のメリクレットの次のステップとなる2nd Live Tourに注目だ。チケットはローチケにて現在、受付中。

■ライブ情報

『メリクレット 2nd Live Tour 2026』

09/26（土) 札幌・PLANT

10/10（土) 愛知・ell.SIZE

10/25（日) 仙台・enn 3rd

11/03（火・祝) 高松・sound space RIZIN’

11/08（日) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

11/23（月・祝) 福岡・OP’s

12/06（日) 東京・Veats渋谷

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