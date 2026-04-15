西駅の2階 夜中2時の天文館――鹿児島のソウルフード『ざぼんラーメン』80周年 行列の先にあった思い出
物価高の中、破格の1杯600円のラーメンです。鹿児島のソウルフード、ざぼんラーメンが創業80周年を迎え、15日だけの感謝祭を行いました。鹿児島ラーメンの老舗、みなさん、それぞれに特別な思いがあるようです――。
■たっぷり野菜のとんこつ 鹿児島のソウルフード
（内田直之キャスター）
「車がひっきりなしに入ってきます。長い列ができています。鹿児島市与次郎のざぼんラーメンですが、今、ちょうどオープンしました。次々と客が店の中へ入っていきます。そして隣を見てください。奥にも列ができています。そして、こちらも見てください。さらに左手、こちらの店にも長い列。これは、私の知っているざぼんラーメンではありません」
（先頭に並んだ客）
「野菜ですね。（野菜がたくさん入ってますもんね）昔から若い時からトンコツばかり」
もやし、キャベツがたっぷりのトンコツラーメン。鹿児島のソウルフードと言っても過言ではありません。原材料や燃油が高騰する中。600円は破格です。
（内田直之キャスター）
「あぁしみる…おいしい」
底からしっかり混ぜて食べるのがざぼん流。
（内田直之キャスター）
「うーん。あぁおいしい。あっさりトンコツ。麺にしっかりスープが絡んでます。野菜のしゃきしゃきの歯ごたえ。最高です」
■人生の節目にあった一杯
1946年、終戦直後に天文館食堂として創業したざぼんラーメン。1975年に与次郎に1号店を出店後、7店舗に拡大しました。創業80年。みなさん思い出は様々です。
こちらの方は、50年近く通っています。
（常連客）
「西駅の駅舎の2階にあった、あの頃からの付き合いになります（すごいですね）純粋な鹿児島のラーメンは、ざぼんラーメンがピカイチだと思う」
思い出を伺うと…
（常連客）
「集団就職した時の帰りに食べた。（そうなんだ…）お兄さんを見送ったあと。甘酸っぱいラーメンになりましたけど」
■一杯のラーメンに重なる人生
従業員にとっても、80周年は特別なものです。最も長く働く橋口レイ子さん。79歳。30代から働き始め、41年目です。当時の写真が会社のパンフレットに残っていました。
（橋口レイ子さん）
「（この写真を見ていかがですか？）恥ずかしいです。恥ずかしい。この時は言われなかった撮ると。まさか載ると思わないし」
橋口さんが働き始めたのは1985年、昭和60年頃。鹿児島市千日町にあった天文館店に入店しました。
（橋口レイ子さん）
「忙しかったですよ。天文館。夜中の2時まであった。活気がありましたよ。やっぱりね。天文館ね」
働き始めて、まもなく、大変な出来事が橋口さんを襲います。
（橋口レイ子さん）
「働き始めたころに主人が入院していたんです。7月に亡くなったんですよね。下が小学校6年、上が高校1年でした。4つ違いで。子供のためと思って一生懸命でしたね」
息子2人を育てようと懸命に働いた日々――。息子2人は立派に育ち、もう50代です。
（橋口レイ子さん）
「すごく笑顔ですけど、めちゃくちゃ頑張っていた頃ですね。子どものためにと思って再婚もしないでずっと・・・。（再婚の話は聞いてないから笑）頑張ってきました！」
ざぼんラーメンとともに歩んだ日々。みなさんは、この一杯にどんな思い出がありますか？