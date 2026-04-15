物価高の中、破格の1杯600円のラーメンです。鹿児島のソウルフード、ざぼんラーメンが創業80周年を迎え、15日だけの感謝祭を行いました。鹿児島ラーメンの老舗、みなさん、それぞれに特別な思いがあるようです――。

■たっぷり野菜のとんこつ 鹿児島のソウルフード

（内田直之キャスター）

「車がひっきりなしに入ってきます。長い列ができています。鹿児島市与次郎のざぼんラーメンですが、今、ちょうどオープンしました。次々と客が店の中へ入っていきます。そして隣を見てください。奥にも列ができています。そして、こちらも見てください。さらに左手、こちらの店にも長い列。これは、私の知っているざぼんラーメンではありません」





予定より20分早くオープンして始まった80周年の感謝祭。県内7店舗を展開するざぼんラーメンの15日だけの大サービスです。普段は980円のラーメンが600円で提供されます。（先頭に並んだ客）「野菜ですね。（野菜がたくさん入ってますもんね）昔から若い時からトンコツばかり」

もやし、キャベツがたっぷりのトンコツラーメン。鹿児島のソウルフードと言っても過言ではありません。原材料や燃油が高騰する中。600円は破格です。



（内田直之キャスター）

「あぁしみる…おいしい」



底からしっかり混ぜて食べるのがざぼん流。



（内田直之キャスター）

「うーん。あぁおいしい。あっさりトンコツ。麺にしっかりスープが絡んでます。野菜のしゃきしゃきの歯ごたえ。最高です」

■人生の節目にあった一杯

1946年、終戦直後に天文館食堂として創業したざぼんラーメン。1975年に与次郎に1号店を出店後、7店舗に拡大しました。創業80年。みなさん思い出は様々です。



こちらの方は、50年近く通っています。



（常連客）

「西駅の駅舎の2階にあった、あの頃からの付き合いになります（すごいですね）純粋な鹿児島のラーメンは、ざぼんラーメンがピカイチだと思う」



思い出を伺うと…



（常連客）

「集団就職した時の帰りに食べた。（そうなんだ…）お兄さんを見送ったあと。甘酸っぱいラーメンになりましたけど」

■一杯のラーメンに重なる人生

従業員にとっても、80周年は特別なものです。最も長く働く橋口レイ子さん。79歳。30代から働き始め、41年目です。当時の写真が会社のパンフレットに残っていました。



（橋口レイ子さん）

「（この写真を見ていかがですか？）恥ずかしいです。恥ずかしい。この時は言われなかった撮ると。まさか載ると思わないし」

橋口さんが働き始めたのは1985年、昭和60年頃。鹿児島市千日町にあった天文館店に入店しました。



（橋口レイ子さん）

「忙しかったですよ。天文館。夜中の2時まであった。活気がありましたよ。やっぱりね。天文館ね」



働き始めて、まもなく、大変な出来事が橋口さんを襲います。



（橋口レイ子さん）

「働き始めたころに主人が入院していたんです。7月に亡くなったんですよね。下が小学校6年、上が高校1年でした。4つ違いで。子供のためと思って一生懸命でしたね」

息子2人を育てようと懸命に働いた日々――。息子2人は立派に育ち、もう50代です。



（橋口レイ子さん）

「すごく笑顔ですけど、めちゃくちゃ頑張っていた頃ですね。子どものためにと思って再婚もしないでずっと・・・。（再婚の話は聞いてないから笑）頑張ってきました！」



ざぼんラーメンとともに歩んだ日々。みなさんは、この一杯にどんな思い出がありますか？