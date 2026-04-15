2026年5月に閉鎖される広電ボウル。1970年11月の開業から約56年の歴史に幕を閉じます。中でも注目するのは「長寿ボウラー」についてです。

「長寿ボウラー」とは、男性80歳以上、女性75歳以上、夫婦の合計年齢が150歳以上で「定期的に最低月1回以上」ボウリングを楽しんでいる人です。この「長寿ボウラー」が年々増加するなか、この現状と閉鎖の理由について、広電ボウルで取材しました。





広島市中区にある広電ボウル。ピンを倒す軽快な音が鳴り響くなか、元気よく球を投じる人の多くが年配の皆さんです。プレイ前には、みんな揃って準備体操も行います。広電ボウルが開催するのは、誰でも参加できる健康ボウリングです。平日にも関わらず40あるレーンが全て埋まります。■参加者「ボウリングをし始めたら、もうしないではいられないぐらい。生き甲斐です。」健康ボウリングは、見知らぬ人同士がチームを組み、約4か月間リーグ戦を行い、その腕を競います。曜日ごとにリーグが異なり、参加者は800人を超えるといいます。■70代「みんな仲良くて、いつも楽しい。学校に行くような感じ、友達とも会えるし。」■70代「ここに来るのが楽しみ。ここで息抜きをしていた。なくなると聞いたときは、本当にショックだった。」1970年に開業した広電ボウル。空前のボウリングブームの中、広電グループでは合わせて7つのボウリング場を運営しましたが、今では、この広電ボウルを残すのみとなりました。毎年、敬老の日にはイベントを開催するなど、多くの人に親しまれてきましたが、5月25日をもって営業を終了します。その理由は老朽化です。■ヒロデンプラザ 佐伯 一夫 社長「旧耐震（基準）であることや、空調設備が止まることもあった。安心安全を担保する中で、建物の限界を感じているのが正直なところです。」建て替えについて、親会社の広島電鉄とも検討を重ねましたが、建築費の高騰なども踏まえ、営業の継続を断念しました。■宮脇 靖知 記者「この場所がなくなってしまうことへの寂しさを示すものとして、広電ボウルへの感謝と事業継続継続のお願い、署名活動も行われています。」営業終了が決まった後も、存続を望む有志による署名活動が行われていますが、方針に変わりはないということです。■ヒロデンプラザ 佐伯 一夫 社長「この景色がなくなるというのは、本当に申し訳ないという気持ちもある。安全に5月の営業終了日まで、皆さんに楽しんでもらえるように、スタッフ一同、覚悟を新たにしている。」ボウリング場の数はどんどん減っていて、1970年代には全国に3000以上のボウリング場がありましたが、今では621となっています。広島県内は広電ボウルを含めて現在16か所となっています。広電ボウルとしては、今いる会員の皆さんがボウリングを続けられるよう、近隣のボウリング場へ移れるように説明会を開くなど、対策をとっています。一方、広電ボウルでは今後イベントを用意するなど、5月25日の営業終了までは、最大限のおもてなしをしたいということです。【2026年4月15日 放送】