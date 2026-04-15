ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）は15日、予選3日目が行われた。

上原健次郎（30＝福岡）は、ここまで4戦未勝利ながら、大崩れなくまとめて得点率は19位。準優勝戦進出を狙える位置につけている。

「2日目は良かったのに、展示の時から合っていなかった。行き足とかも落ちていましたね。何か日替わりな感じです」と、気配が一定しないものの、相棒59号機は過去に4度の優勝戦進出で3Vの実績。調整がバシッとハマった節はトップクラスまで仕上がるエンジンだ。実際に2日目のレース足は良好だった。

なお、3日目終了時点での現勝率（26年後期適用）は5.54。A2級をキープするためには最低限、今の勝率を維持したいところだが「なるようになる。何とかなるなという感じですね。しっかり期末（4月末日）まで走り切った上でA級になれたらいいと思います」。沖縄人らしい、“なんくるないさー”精神で、一走一走を走り抜く構えだ。

予選最終日の4日目は4R1号艇、10R2号艇。絶好の内枠2走で調整さえ合えば好勝負に持ち込める。自然体でレースに臨み、準優勝戦進出を決める。