◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・山本由伸投手が8回途中1失点の好投で勝利に貢献。「今年の中で一番いい感覚」とピッチングを語りました。

山本投手は初回先頭打者弾を浴びたものの、2〜6回はパーフェクトピッチングを披露。7回はピンチを迎えるも無失点で切り抜け、8回2アウト1、3塁で降板。勝ち星こそ付かなかったものの、チームの勝ちにつながる快投でした。

試合後、山本投手は「先頭打者にホームランを打たれてしまってすごく悔しかったですけど、なんとか切り替えて投げました」とマウンドでの心境を告白。

今季最長の7回2/3、最多の104球を投じ「毎週どんどん感覚は良くなっていますし、今日もスプリットがすごく良くなりましたし、セットポジションに入ってからも空振りが取れるようなボールが投げられていたので、今年の中で一番いい感覚で投げられたなと思います」と振り返りました。

「また来週もこういうコメントができるように練習を頑張りたいと思います」とコメントした山本投手。今季成績は4試合で2勝1敗、防御率2.10となっています。