元NHKのアナウンサーで、現在はフリーで活躍する中川安奈が、4月13日に更新したXで、セクシーな自撮りショットをアップし、注目を集めている。

「中川アナは《夏に向けてしっかり》のメッセージとともに、鏡を前にしたほぼ全身の自撮りショットをアップしました。注目なのは、お腹が出ている点で、しっかり鍛えあげられた腹筋がのぞくショットでした。上半身には、体のラインにぴったりと密着した服を着用していました」（スポーツ紙記者）

Xでは「夏に向けてしっかり」を意味深フレーズととらえた声が多く並ぶ。

《夏に向けて維持するのか? さらに絞るのか? 腹筋バキバキにするのか?》

《まさかグラビア?》

芸能プロ関係者が語る。

「中川アナは、NHK時代からInstagramで露出が多めのショットをアップし、NHKらしからぬアカウントとして注目を集めていました。2024年8月、フランスのパリでおこなわれた夏季オリンピック開会式の中継ではベージュのインナーを着用し、その姿が『裸に見える』と注目を集めたことも記憶に新しいです。この騒動で一気に注目を集め、中川アナはたびたびフリー転身がとりざたされるようになりました」

大方の予想どおり、中川は2025年3月いっぱいでNHKを退職し、4月からは大手芸能プロダクションであるホリプロのスポーツ文化事業部に所属し、フリーアナウンサーとして活動を始める。

「2025年8月発売の『週刊プレイボーイ』では、初の表紙と水着グラビアに挑戦しています。さらにデジタル限定の写真集『慈愛の人』も発売されました。今回、体を絞った姿を披露したため、新たなグラビア仕事に挑戦する可能性がネットで指摘されたのです。あるいは、何かの役作りへ向けた準備となれば女優業への進出もあるでしょう」（同前）

しかし、中川の“セクシー路線”には否定的な見方もある。

「2月11日に初出演した『ぽかぽか』（フジテレビ系）では、真冬なのにもかかわらず半袖姿で出演し、MCを務めるハライチの岩井勇気さんに過剰なボディタッチを見せる姿勢が物議を醸してしまいました」（同前）

今回の《夏に向けてしっかり》メッセージも、“露出”の継続と見ることができそうだ。