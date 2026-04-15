トレンド重視vs定番重視。おしゃれに見える大人の“ちょうどいいバランス”とは
新しいアイテムを取り入れているのに、なぜかしっくりこない。一方で、シンプルな服なのに今っぽく見える人もいるものです。その違いは「トレンドと定番のバランス感」にあります。どちらかに偏るのではなく、“どう組み合わせるか”。その視点を持つだけで、印象は大きく変わるのです。
トレンドを盛りすぎると“やりすぎ感”につながる
旬のアイテムを積極的に取り入れると、今っぽさは出しやすくなります。シルエットや素材が更新されることで、着こなし全体に新鮮さが生まれるのも魅力です。
▲トレンドのモードアイテムを重ねすぎると、日常から浮いて“やりすぎ感”のある着こなしに見えてしまう
ただし、トレンドばかりを重ねてしまうと、どこか強すぎる印象になりやすいもの。日常のスタイルとしては少し浮いて見えたり、「頑張っている感じ」が出てしまうこともあります。
定番だけでまとめると“無難で終わる”
一方で、ベーシックなアイテムを軸にしたコーディネートは、安定感があり安心して着られるのが魅力。だし、すべてを定番でまとめてしまうと、全体がぼやけてしまい、印象に残りにくくなります。
▲定番だけでまとめると、清潔感はあっても印象に残らない“無難なコーデ”にとどまりやすい
清潔感はあったとしても、どこか物足りない。そんな“無難で終わる”着こなしになりやすいでしょう。
おしゃれに見える人は“定番ベース＋トレンド一点”
おしゃれに見える人に共通しているのは、定番をベースにしながら、トレンドを一つだけ取り入れていること。
▲定番をベースにしながら、素材やシルエットで今っぽさを加えることで、自然にアカ抜けた印象に
例えば、シンプルなコーデに軽さのある素材や今季らしいシルエットを加えるだけで、全体の印象は自然に更新されます。すべてを変える必要はなく、「どこを変えるか」を意識することがポイントです。
トレンド重視か、定番重視か。正解はどちらか一方ではありません。大切なのは、“変える部分と変えない部分を見極めること”。少しだけ今を取り入れるさじ加減が、大人の着こなしを自然にアカ抜けさせてくれます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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