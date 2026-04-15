レッドソックス―ツインズ

米大リーグでは、今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）が導入された。14日（日本時間15日）のレッドソックス―ツインズ戦では、打者が明らかなストライクに対し、ABSを用いてチャレンジ。現地ファンの話題を呼んでいる。

5点を追うレッドソックスは6回1死から吉田正尚外野手が左前打で出塁。続くモナステリオは、カウント2-2からの5球目のスライダーを見送った。ゾーンほぼ真ん中の投球に審判もストライク判定を下したが、モナステリオはヘルメットの縁を触ってチャレンジを要求。案の定判定は覆らず、三振に倒れた。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が「疑いようのないチャレンジだ」として、動画でこのシーンを取り上げると現地ファンからも反応が相次いだ。

「彼は目が見えないのか？」

「捕手が彼をだましたんだ」

「本当に辛いよ」

「はあ？」

「冗談だろ」

「ABSで間抜けに見えるのは審判だけでなく選手もだ」

「ど真ん中じゃないか」

試合は0-6でレッドソックスが敗れた。吉田は4打数2安打だった。



（THE ANSWER編集部）