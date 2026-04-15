どんどん腰周りの脂肪が燃える。続けるほど【お腹ペタンコに導く】簡単習慣
腰周りに蓄積した脂肪を落とすには、腹筋だけでなく体幹も鍛えることが大切。その理由は体幹が強化されることで代謝が上がり、ダイエット効果も高まるからです。そこで習慣に採り入れたいのが、続けるほどお腹ペタンコに導くピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】。動きは小さいですが、ちょっと行うだけで体がポカポカするほど血行を促進します。
ハンドレッド
（１）仰向けに寝て両ひざを立てて両足を揃え、一旦息を吸って、息を吐きながら骨盤をやや後に倒してお腹に力を入れて凹ませる
▲両腕は手のひらを上にして体の横に置く
（２）太ももを床に対して垂直に立てて両ひざをお腹に近づけ、ひざの位置をキープさせたまま両腕を上げて前ならえの状態になる
▲お腹は薄くしたままをキープします
（３）頭を上げると同時に腕を床と水平にし、腕を上下に細かくバウンドさせる
▲息を吸いながら５回バウンドさせた後、息を吐きながら５回とバウンドさせます
これを“１日あたり５セットを目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「必ず背中を床につけていること」、「両ひざを常にくっつけていること」の２つがポイント。腕をバウンドさせている最中に腰が反ってきたり、ひざが開いてきたりしてしまいがちなので、注意して実践しましょう。最初はかなりハードに感じるかもしれませんが、その分引き締め効果は大。ぜひ習慣化して腰周りの余計な脂肪を燃やしていきましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼姿勢と呼吸を整えてスタイルアップ。１日３分でOK【お腹のくびれを強化する】簡単習慣