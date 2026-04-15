◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン

「一段階上がっていますね。抜群でした」。追い切り直後の津村騎手のトーンが全てを物語っていた。リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、Ｗコースでレッドアトレーヴ（５歳３勝クラス）を１馬身半追走。集中力十分に最後の直線に向くと、手応えの差は歴然。追って必死に食らいつく僚馬に対し、手綱は全く動かないまま抜群の推進力を見せ、１馬身突き抜けてフィニッシュした。

１週前はＷコースでびっしり追われて５ハロン６５秒６と自己ベストを更新し、この日は余力たっぷりに６６秒３。ラスト１ハロンも１１秒１とさすがの脚力を披露。３週連続またがった主戦だけでなく、手塚久調教師も「先週に比べて鋭さが加わっているように感じました」とさらなる上昇を伝えた。

３冠初戦は大本命不在の様相だが、新潟２歳Ｓ、前走の共同通信杯を制し、メンバー唯一の重賞２勝を挙げる。全３勝は左回りで、さらに初の２０００メートル、初の中山と乗り越えるべきハードルは決して低くないが、鞍上は「追い切りを見ても分かる通り、右回りは全然大丈夫」と意に介さず。トレーナーも「体型や性格というのを考えると、私自身は大丈夫だと思っています」と強調した。

課題のゲートも大きな成長を遂げた。新潟２歳Ｓこそ出遅れながら勝利したものの、朝日杯ＦＳは５着敗戦。結果的に仕上がり途上だったことを差し引いても、スタートでの遅れが着順に影響したことは否めない。しかし、前走時には精神面が大きく成長。五分に発馬を決めたことが最後のひと押しにつながり、頭差での勝利につながった。

津村騎手は「共同通信杯の何週間か前から結構入念に練習した成果が出てきた。本当にゲートも含めてメンタル面はすごく大人になってきた感じ」。今年重賞４勝と絶好調の鞍上がデビュー戦からともに積み上げてきたものを、フルに引き出す。（石行 佑介）