メ～テレ（名古屋テレビ）

アジア・アジアパラ競技大会の開催まであと半年です。メイン会場となるパロマ瑞穂スタジアムの全体像が15日メディアに公開されました。

9月から始まるアジア・アジアパラ競技大会に向けて建て替え工事が進められてきた「パロマ瑞穂スタジアム」。

瑞穂公園と一体となった整備が進められ、市民の日常利用や交流の場としての役割も担う公共空間です。

15日はメディア向けの内覧会があり、施設の全体像が公開されました。あいにくの雨でしたが…。

選手たちが競技するフィールドから見上げたスタジアム空間がこちら。広々とした景色が広がります。

試合前にアップトレーニングをする練習走路は屋根つきで、雨の日でも安心して使うことができるといいます。さらには…

「こちらは選手ロッカーです。ここで選手らが試合前の準備を整えます」(記者)

ベンチも壁も木目調のデザインで、ぬくもりを感じさせます。

また、5階には「VIPルーム」も。アジア大会では、各国から訪れるスペシャルゲストが使うかもしれません。

競技がない日ば開放される予定

一方で、一般の人が利用できるエリアも。

「走りやすくて気持ちがいいです」（記者）

こちらは、公園と一体となった3階コンコース。競技がない日は開放される予定で、ランニングコースとして使うことができます。

期待が膨らむ新スタジアム。19日にはこけら落としとしてJリーグの名古屋グランパスvsアビスパ福岡の試合が予定されています。