◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―広島（１５日・バンテリンドーム）

広島・小園海斗内野手が２６打席ぶりに安打を放った。試合前時点で２３打席連続無安打で、打率１割１分４厘。前日１４日の同戦（豊橋）は今季初めて出場がなかった安打製造機。この日も２打席凡退だったが、６回１死二塁の第３打席、左中間へ適時二塁打を放った。４日・阪神戦（マツダ）の第２打席で左前打を放って以来となるＨランプに右手を突き上げた。「打ったのはストレート。ずっとチームに迷惑をかけていたので、遅くなりましたが１本出て良かったです。これからまだまだ頑張ります」と、安どした。

昨季は巨人・泉口とともにリーグで２人だけの３割打者で首位打者に輝いたが、今季は不振。開幕から不動の３番だったが、新井監督は前日の試合後に「本人もなかなか思うような打撃ができていないと思うから、１回ベンチから見ることによって、景色も違うからリセットしてもらいたい」と説明していた。前日は試合前練習中に異例のロングティーも敢行。指揮官や福地１軍打撃チーフコーチ、新井１軍打撃コーチのアドバイスに耳を傾けながら、不振脱却へもがいていた。