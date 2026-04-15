安達結希さん自宅の敷地内全て捜索　“靴”についても慎重に捜査　複数の親族から任意で事情聞く【京都小学生行方不明】

京都・南丹市の山林で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで本格的な捜査に乗り出しました。

家宅捜索が行われている安達さんの自宅前からフジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。

家宅捜索が行われている自宅前は、辺りが少しずつ暗くなってきました。

15日午後4時50分現在、雨も依然として降っていて、かなり寒い中で家宅捜索が行われています。

15日は午前7時ごろから家宅捜索が行われました。

多くの警察官が集まって建物の外で写真の撮影をしたり、メジャーで何かの長さを測るといった動きが見られました。

捜査関係者によると、家のみに限らず敷地内全てを捜索しているということです。

また、先日見つかった靴が誰のものかを慎重に捜査しているということです。

15日も自宅の周りを警察官が歩いている姿も確認できました。

15日の家宅捜索が何時まで行われるかはいまだ分かっていません。

しかし、15日の日没時刻は午後6時半ごろとされています。

また、警察は複数の親族から任意で事情を聞くなどして事件の経緯を詳しく調べているということです。