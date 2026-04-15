高校生が自転車のルールを学ぶ交通安全教室が山形県高畠町の自動車学校で開かれ、高校生が自転車の危険な走行をドライバー目線で確認しました。

【写真を見る】自転車の危険な走行をドライバー目線で確認！ 高校生が自転車のルールを学ぶ交通安全教室 今年度から自転車の青切符制度導入（山形）

これは今年高校生１年生になった生徒に自転車の安全運転に対する意識を高めてもらおうと県南自動車学校と九里学園高校が協力し毎年行っているものです。

安全な自転車の運転を学ぶために生徒が体験するのが…。

およそ７０人の生徒は車に乗ってドライバーの目線で自転車でのスマートフォンのながら運転や、死角からの急な飛び出し、並走などを危険な運転を確認していきます。

生徒「怖かったです、衝撃がきたので。一時停止をしっかりしたいと思いました」

生徒「車の怖さやシートベルトの大切さを改めて知ることができてよかった」

■今年度から自転車の青切符制度開始

今年度、自転車に関わる法律が改正され悪質・危険な交通違反の一部に反則金が課される青切符の制度が始まっています。

県南自動車学校 渡部稔さん「罰金だからではなく自分の身を守るためにどうすればいいかを考えて自転車を乗ってほしい」

参加した生徒は教室を通し、交通安全について思いを巡らせているようでした。