発足から5年で国内トップリーグへの参入を決めたフラーゴラッド。地域密着を掲げ、多くのファンに愛される存在となったチームの軌跡を振り返ります。



（小園康夫代表）

「フラーゴラッド鹿児島、男子バ レーボールチームを発足しました」



2021年4月。フラーゴラッド鹿児島は県内初のプロバレーボールチームとして産声を上げました。





（川畑俊輔GM）「子どもたちからお年寄りまでみんなが応援できるようなチームを目指して、地域の活性化に役立てていけるように頑張っていきたい」チームの旗振り役として奔走したのがゼネラルマネージャーの川畑 俊輔さん。高校の教員を辞めて、始めた挑戦でした。「子供たちの夢を応援できるような仕組みを作れないかなと一番の大きな思い」中学の卒業文集にはこんな思いを記していました。（川畑俊輔GM）『Vリーグチームを作ってバレーボール協会に新規参入』フラーゴラッドの代名詞とも言える地域密着。地域とともにつくり上げるチーム像はこの時から描いていました。（川畑俊輔GM）「イメージしているのは、阪神、 広島。地元のタクシーに乗ったら“きのうフラゴラどうだったんだよ”と地域に根付いた、おらが町のチームになっていければ！」発足から2年後の2023年、ついにV3リーグに参戦。開幕戦では長友選手の強烈なスパイクなどで歴史的な1勝を掴みました。（坂元健人選手）「まずは開幕戦を迎えられて勝利できてほっとしているし、嬉しく思う」（観戦した人）「アタックもすごくてジャンプ力もすごいから、本当にプロの 試合を見たという感じ」その後も圧倒的な強さで目標として掲げていた「初参戦・初優勝」を果たします。（永田莉紗アナウンサー）「フラーゴラッドの選手が今帰ってきました」長友選手は、MVPと得点王に輝きました。（長友優磨選手）「チームで優勝が一番うれしいというのと自分は得点するのが役割なので、それが数字に表れたのは今回よかった」次のシーズンにはリーグが2部制に再編され、フラーゴラッドは新Vリーグに参戦。初代王者に輝きます。日置市では優勝記念パレードが行われ、集まった約1800人と喜びを分かち合いました。（ファン）「たくさん声かけさせてもらって、気づいてもらって、うれしかった」その後のファン感謝祭で、長友選手は…。（長友優磨主将）「最高の景色を見られて優勝することができて本当に最高なシーズンになりました。また来期もあるが、次は連覇を目指すと思うので、また一緒に戦ってくださるとうれしいです。本日はありがとうございました」Vリーグ連覇を目指した今シーズン。先月行われたホーム最終戦には過去最多の1405人のファンが駆け付けました。（迫田郭志選手）「フラーゴラッド鹿児島のホームゲームは、毎回思うが敵にはしたくない。ファンの皆さんの声援の量だったり、ものすごく力にはなっている」（坂元健人選手）「フラゴラが劣勢な場面でも大きな声を出して声援をしてくださったので、本当に心強かった」プレーオフ進出は果たせなかったものの、チームは発足から5年で鹿児島に根付き、県民から愛される存在に。そして来シーズン、ついに国内最高峰の舞台に立ちます。