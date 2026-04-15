【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字を埋めよう！ ヒントは自然豊かな場所
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、静かな自然の情景から、美しい色彩の表現、そして社会的な手続きに関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ん
□□くいろ
じ□□さん
ヒント：湖のほとりを指す情緒ある言葉や、飴色に輝く宝石のような色、そして自らの力で債務を整理し再出発を図ることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こは」を入れると、次のようになります。
こはん（湖畔）
こはくいろ（琥珀色）
じこはさん（自己破産）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の風景、色彩の名称、そして法的な用語という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、語彙を広げる良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、静かな自然の情景から、美しい色彩の表現、そして社会的な手続きに関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□くいろ
じ□□さん
ヒント：湖のほとりを指す情緒ある言葉や、飴色に輝く宝石のような色、そして自らの力で債務を整理し再出発を図ることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こは正解は「こは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こは」を入れると、次のようになります。
こはん（湖畔）
こはくいろ（琥珀色）
じこはさん（自己破産）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の風景、色彩の名称、そして法的な用語という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、語彙を広げる良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)