「ヤマモトに完膚なきまでにやられた…」メッツ泥沼7連敗、直近29イニング1得点の貧打線にファンの怒り止まらず 「どうやってそんなことが起こりえるんだ？」「マクレーンの素晴らしい投球がまた無駄になった」
山本は8回途中を1失点としっかり試合を作った(C)Getty Images
ドジャース・山本由伸は現地4月14日に行われた本拠地のメッツ戦に先発。7回3分の2を投げ1被弾を含む4安打1失点、7奪三振の力投。勝敗はつかなかった。
【動画】山本由伸の安定感あふれるピッチングシーン
初回先頭のフランシスコ・リンドアに先頭打者アーチを許したが、後続を断ち初回を乗り切ると波に乗る。
2回は先頭のフランシスコ・アルバレスをスプリットで右飛に仕留め、続くブレット・バティも低めのスプリットで空振り三振に。マーク・ビエントスを外角スライダーで二者連続空振り三振に斬って取った。
この日は効果的にスプリットを用いて、メッツ打線を封じ込めた。先頭打者弾以降は7回二死まで20者連続アウトの圧巻ピッチング。1−1で迎えた8回にもマウンドに上がり、二死まで奪ったが二死一、三塁のピンチを迎え、ベンチはブレーク・トライネンを選択。右腕がルイス・ロベルトから見逃し三振を奪い無失点で乗り切ると、8回裏にカイル・タッカーの適時打で2−1と勝ち越しに成功。
9回からマウンドに上がった3番手のアレックス・ベシアが三者連続三振の力投で1点差ゲームを競り勝った。
この日は相手先発のノーラン・マクレーンも7回2安打1失点と好投。投手戦となったが、粘り強く投げた山本擁するドジャースに軍配が上がった。
山本はこれで開幕から4試合で先発登板をこなし、2勝1敗、防御率2.10とチームのエースとしてしっかり試合を作っている。
そして、試合後、やりきれない思いを明かしたのは7連敗となったメッツファンだった。
現地12日のアスレチックス戦、13日のドジャース戦をともに完封負け、直近29イニングをわずか1得点と貧打にあえいでいるとあって「ヤマモトに完膚なきまでにやられた…」「どうやってそんなことが起こりえるんだ？」「マクレーンの素晴らしい投球がまた無駄になった」と怒りの声が続々と上がっている。
メッツはオフに大型補強も敢行しながら、主力のフアン・ソトが右足ふくらはぎの肉離れでIL入りなど、オーダーにも苦労している。
7連敗となったチームの翌日の試合は大谷翔平の登板試合となる。意地を見せられるか。引き続き注目を集めそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]