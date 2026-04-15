タレントとして活躍するテリー伊藤さんがパーソナリティーを務める、MROラジオの新番組が4月からスタートしました。東京との二拠点生活を決断するほど、金沢をこよなく愛するテリーさんの新生活に密着しました。

テリー伊藤さん「本当に風情があっていいですよね いやなんか本当に（金沢には）いい方が多い」

年に2回は訪れるというほど金沢好きを公言するテリー伊藤さん。

テリー伊藤さん「以前から探していたがここをやっと見つけまして、すごく気に入ってます」

二拠点生活、金沢の自宅は「実家に似てホッとする」

金沢に自宅を構え、2025年11月から東京との二拠点生活を始めました。

テリー伊藤さん「こういうところ一つ一つがみんなこういうの凝ってますよね。 それこそ昔の時代劇に出てくるような、なかなかこういうのは残ってないんじゃないですかね」

新居は築100年以上の風情ある古民家。

テリー伊藤さん「2階もちょっと見てくださいよ」、案内されるがままに、テリーさんのお宅を拝見です。

テリー伊藤さん「色合いをちょっと見てくださいよ。ほら、凝ってますよね。この色が。僕は東京育ちなもんで、ここにこんな色を持ってくるなんて最初見た時ショックでしたね」「（3階に）上がってくるとここが寝室なんですけど、上見てもらえます。ほら、あそこ天空きになってるんですよ日差しが入ってくる」

東京築地にあった昭和の頃の実家に似ていて、ホッとするというテリーさん、ここで何をしたいのか聞いてみると。

テリー伊藤さん「原稿書こうかなと思っている。僕は最近、原稿仕事が多いので、原稿書いたり書斎みたいな感じで物を書いたり企画を考えたりするのがいいなと思って」

MROラジオで新番組スタート、山野知事が出演

先日、MROのスタジオで行われた番組収録。

山野之義石川県知事「こんにちわ。山野之義です」

テリー伊藤さん「やったー来てくれました」

この日のゲストは3月末に就任したばかりの山野之義石川県知事です。

テリーさんがカフェのマスターに扮して金沢の人との交流を楽しむ、新番組「テリー伊藤の暗がり坂カフェ」。

ラジオ収録

テリー伊藤さん「おいしいところとか、何か金沢のお土産とか紹介してもらえないですか？何かあれば。僕きょうこれから東京帰んなくちゃいけないんで。何を買って帰れば良いですかね？金沢土産は」

山野之義知事「もう既にこれまでも何度もおこしになられておいしい和菓子をお買い求めになっていただいてると思うんですけども、僕ハズレはないと思いますので」「面白い情報、芸能界の皆さんがまだ知らない情報も」

テリーさんの巧みなトークに収録は終始、和気あいあいと進みます。

テリー伊藤さん「いろんなおもしろい情報、そして、芸能界の皆さんがまだ知らないお話もペラペラ喋りますので、ぜひ聞いてください。お楽しみに」

『テリー伊藤の暗がり坂カフェ』は、毎週水曜日の午後7時から、MROラジオで放送しています。今回、取材した山野知事との軽妙なやり取りは、15日に放送されますので是非、お聴きください。

また、スマートフォンなどからradikoでも聴くことができます。