バレーボールＳＶリーグの第１０回理事会が東京都内で開かれ、２部相当のＶリーグに所属する北海道イエロースターズが来季からＳＶリーグに昇格することが決定。チーム親会社の武ダＧＥＡＤ・武田幹郎社長は、２０３２年までに建設を予定している新アリーナについて言及した。

現在は、札幌市の北ガスアリーナ札幌４６を本拠地としているイエロースターズ。２０３２年までに総工費約４００億円をかけて収容人数１万人規模のアリーナを建設予定だ。武田社長は「（建設地は）札幌市内で駅から徒歩圏内のところで探していて、複数の候補がある。アリーナを作るということは稼働率を上げていかないといけないので、コンサートとか格闘技とか、そういったものを（開催することも）考えている。稼働させることによって札幌、北海道が活性化していくようなアリーナを作っていきたい」と語った。

同じく札幌市に本拠地を置くＢ１レバンガ北海道も、同規模のアリーナを市内に建設予定。武田社長は「札幌市が２００万人弱人口がいるので、その中でアリーナが２つあっても多くはないというデータがある。レバンガさんとイエスタが１個ずつになる可能性もある。それか、話していく中で１つになりましょうとなるかもしれない。（レバンガの）小川オーナーと交流があるので、北海道のためになるアリーナを作っていくために話し合っていきたい」と見通しを口にした。