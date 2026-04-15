『ガンダムSEED』クルーゼの素顔はっきり公開 微笑む表情にファン驚き「反則」「珍しくない！？」
アーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』の公式Xにてシークレットカードが公開された。『機動戦士ガンダムSEED』よりシークレットカード「ラウ・ル・クルーゼ」が初公開となり、絵柄がネット上で驚きの声があがっている。
【画像】素顔はっきり！仮面外したクルーゼ隊長 公開された『ガンダムSEED』カード
『機動戦士ガンダム アーセナルベース BOOSTER PACK[機動戦士ガンダムSEEDシリーズ Vol.3]』が、16日正午より注文受付がスタート。SEEDシリーズ3作品の人気キャラクターが多数ラインナップされている。
そのシークレットカードに「ラウ・ル・クルーゼ」が登場。ザフト軍の軍人でアスランたちの上官。常に仮面で素顔を隠している謎多き人物で、SEEDシリーズの重要キャラクターとして知られている。
シークレットカードの絵柄は、そんなクルーゼが仮面を外して微笑む素顔を見ることができ、ネット上では「アーセナルベースはイラストが反則すぎるわ」「こんなにはっきりクルーゼ隊長のお顔が写ったの珍しくない！？」「これ手前のってレイとタリアか？クルーゼ、お前そんな優しい顔出来たんだな…」「知らないよ！こんなキレイなクルーゼ隊長」「クルーゼの素顔全体見れるのこれが初？」などの声が出ている。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
04年10月から続編となるテレビシリーズ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』も放送され、前作を上回る最高視聴率8.2％を獲得。シリーズ累計のパッケージ販売数は驚異の400万本を超え、音楽、イベントなどテレビアニメシリーズの枠を超えて、日本中を席巻した人気作品となっている。
2024年に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の続編となり、戦いが続く世界でキラやアスラン、シンたちの新たなストーリーが展開。興収50億円を突破する大ヒットとなり、映画『ガンダム』シリーズとして最高興収を記録した。
【画像】素顔はっきり！仮面外したクルーゼ隊長 公開された『ガンダムSEED』カード
『機動戦士ガンダム アーセナルベース BOOSTER PACK[機動戦士ガンダムSEEDシリーズ Vol.3]』が、16日正午より注文受付がスタート。SEEDシリーズ3作品の人気キャラクターが多数ラインナップされている。
シークレットカードの絵柄は、そんなクルーゼが仮面を外して微笑む素顔を見ることができ、ネット上では「アーセナルベースはイラストが反則すぎるわ」「こんなにはっきりクルーゼ隊長のお顔が写ったの珍しくない！？」「これ手前のってレイとタリアか？クルーゼ、お前そんな優しい顔出来たんだな…」「知らないよ！こんなキレイなクルーゼ隊長」「クルーゼの素顔全体見れるのこれが初？」などの声が出ている。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
04年10月から続編となるテレビシリーズ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』も放送され、前作を上回る最高視聴率8.2％を獲得。シリーズ累計のパッケージ販売数は驚異の400万本を超え、音楽、イベントなどテレビアニメシリーズの枠を超えて、日本中を席巻した人気作品となっている。
2024年に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の続編となり、戦いが続く世界でキラやアスラン、シンたちの新たなストーリーが展開。興収50億円を突破する大ヒットとなり、映画『ガンダム』シリーズとして最高興収を記録した。
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