母の日ギフト 吉野家は有田焼の「感謝丼」を提案 特製どんぶり柄箱、ギフトラッピングも【一覧】
吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」などのECモール店舗で「母の日ギフト」を提案している。有田焼の「吉野家感謝丼」が付いたセットなどを、5月15日まで販売する。
【画像多数】吉野家の「母の日ギフト」特製どんぶり柄箱、ラッピング、サンクスカードも
母の日は5月10日。吉野家は「今年の母の日は、忙しい毎日にも役立つ吉野家のギフトでお祝いされるのはいかがでしょうか」と呼びかける。
「吉野家感謝丼」を含むセットは2種類。金色で「感謝」の文字をあしらった、特別感のある有田焼の丼を通じ、日頃の気持ちを伝えることができる。ハガキサイズのサンクスカードとともに、通販限定の特製どんぶり柄箱に梱包。また、購入時に「母の日祝」のしを選択すると、吉野家のロゴをデザインした特製ギフトラッピングとなる。このほか、母の日にふさわしい多彩なセットをラインナップする。
■牛丼の具6袋＆感謝丼（並）セット
価格：6600円（税込）
内容：冷凍牛丼の具6袋、感謝丼（並）1個
※特製どんぶり柄箱に入れてお届け
■牛丼の具6袋＆感謝丼（並）＆お箸セット
価格：8580円（税込）
内容：冷凍牛丼の具6袋、感謝丼（並）1個、オリジナル若狭塗箸1膳
※特製どんぶり柄箱に入れてお届け
■大人気5品11袋セット
価格：3996円（税込）
内容：冷凍牛丼の具4袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛焼肉丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍紅生姜1袋
■牛豚食べ比べ＋紅生姜セット
価格：4536円（税込）
内容：冷凍牛丼の具5袋、冷凍豚丼の具5袋、冷凍紅生姜1袋
■から揚げバラエティセット
価格：5300円（税込）
内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋
■SPEEDIA母の日ギフト【梅】
価格：3300円（税込）
内容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、モイスチャーマスク2枚
■SPEEDIA母の日ギフト【竹】
価格：5720円（税込）
内容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、ハンドミルク20g1本、モイスチャーマスク2枚
■SPEEDIA母の日ギフト【松】
価格：9020円（税込）
内容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、ハンドミルク20g1本グラマラスブースターオイル17ml 1本、モイスチャーマスク3枚
【画像多数】吉野家の「母の日ギフト」特製どんぶり柄箱、ラッピング、サンクスカードも
母の日は5月10日。吉野家は「今年の母の日は、忙しい毎日にも役立つ吉野家のギフトでお祝いされるのはいかがでしょうか」と呼びかける。
「吉野家感謝丼」を含むセットは2種類。金色で「感謝」の文字をあしらった、特別感のある有田焼の丼を通じ、日頃の気持ちを伝えることができる。ハガキサイズのサンクスカードとともに、通販限定の特製どんぶり柄箱に梱包。また、購入時に「母の日祝」のしを選択すると、吉野家のロゴをデザインした特製ギフトラッピングとなる。このほか、母の日にふさわしい多彩なセットをラインナップする。
価格：6600円（税込）
内容：冷凍牛丼の具6袋、感謝丼（並）1個
※特製どんぶり柄箱に入れてお届け
■牛丼の具6袋＆感謝丼（並）＆お箸セット
価格：8580円（税込）
内容：冷凍牛丼の具6袋、感謝丼（並）1個、オリジナル若狭塗箸1膳
※特製どんぶり柄箱に入れてお届け
■大人気5品11袋セット
価格：3996円（税込）
内容：冷凍牛丼の具4袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛焼肉丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍紅生姜1袋
■牛豚食べ比べ＋紅生姜セット
価格：4536円（税込）
内容：冷凍牛丼の具5袋、冷凍豚丼の具5袋、冷凍紅生姜1袋
■から揚げバラエティセット
価格：5300円（税込）
内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋
■SPEEDIA母の日ギフト【梅】
価格：3300円（税込）
内容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、モイスチャーマスク2枚
■SPEEDIA母の日ギフト【竹】
価格：5720円（税込）
内容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、ハンドミルク20g1本、モイスチャーマスク2枚
■SPEEDIA母の日ギフト【松】
価格：9020円（税込）
内容：オーストリッチオイルセラムミスト1本、ハンドミルク20g1本グラマラスブースターオイル17ml 1本、モイスチャーマスク3枚