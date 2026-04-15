大阪国税局は１５日、課税第１部に勤務する２０歳代の職員が、警察になりすました人物からの電話にだまされ、全国１１国税局・国税事務所が扱う個人や法人計２５９件分の電話番号や納税情報などの個人情報を漏えいしたと発表した。

同国税局は、関係者に謝罪と二次被害防止の注意喚起を行い、警察に被害届を提出した。１５日時点で二次被害は確認されていないという。

発表によると、漏えいした情報は、個人や個人事業主１７９人分と８０法人に関する名前、生年月日、住所、電話番号、所得税や法人税の申告額など。

漏えいした職員は１３日午前１１時頃、大阪府内の税務署で勤務中に私有スマートフォンに千葉県警職員を名乗る人物から電話を受けた。その人物は、職員のフルネームを告げた上で、「あなたに嫌疑がかかっている」と言い、ビデオ通話で警察手帳のようなものを示した。

さらに、電話を代わった捜査２課の刑事を名乗る人物が職業を尋ね、職員が「税務署勤務」と答えたところ、個人名を挙げて、「この人物と無関係であることを証明するために保有している情報を送るように」と指示。職員は、業務用パソコンで自身が業務で扱っていた様々な個人・法人の情報を表示させ、画面を撮影した写真計１０８枚を私有スマホからＬＩＮＥで送信した。

約２時間後に、長時間の離席を不審に思った同僚が声をかけて判明。職員は「名前を告げられ被疑者になると言われ、潔白を証明するために相手方の言いなりになってしまった」と話しているという。

大阪国税局の山本学総務部長は記者会見し、「国民の皆様の信頼を損なう事案で誠に遺憾。深くおわびする」と謝罪した。同国税局は、職員の処分を検討している。