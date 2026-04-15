皇族数の確保のあり方を議論する与野党の代表者らによる協議が15日、およそ1年ぶりに開催されました。

森衆院議長

「私からは今国会中に皇室典範改正案の成立までこぎつけたいと」

15日の協議では、「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」と「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案」の2つの案について、与野党13の党と会派が意見を表明しました。

自民党は2つの案に賛同しつつ、旧宮家の男系男子を養子に迎える案を「第1優先」としました。また、衆参合わせて野党第一党となる国民民主党の玉木代表は、これら2つの案を同時に協議し、早期に結論を得るべきと訴えました。

国民民主党・玉木代表

「第1案と第2案を並行して速やかに実現することが皇族数を確実に確保し、皇室制度の安定に寄与する最善の策だ」

一方、中道改革連合は「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」にはおおむね賛同するものの、女性皇族の配偶者や子どもに皇族の身分を与えるかどうかについて党内で賛否が割れているとしました。

森衆院議長は中道に対し、1か月をメドに党内の意見を取りまとめるよう要請しました。