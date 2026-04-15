全国のガソリン価格 最安値は160.1円 最高値は178.1円 都道府県別のランキング あなたの街はいくら？
資源エネルギー庁は15日、都道府県別のレギュラーガソリン価格を発表（4月13日時点）。全国平均では、167.5円となっていて、前回調査（4月6日時点）の167.4円から0.1円上がりました。
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都道府県別のガソリン価格をランキング（高い順）で掲載しています。
最高値は「178.1円」
1位 長崎 178.1
2位 鹿児島 176.4
3位 沖縄 175.8
4位 高知 174.8
5位 宮崎 174.2
6位 鳥取 173
7位 熊本 172.7
8位 山形 172.2
9位 大分 171.8
10位 長野 171.3
11位～20位
11位 佐賀 171.1
12位 福井 170.8
13位 北海道 170.7
14位 京都 170.2
14位 島根 170.2
16位 福島 169.8
17位 福岡 169.6
18位 石川 169.5
19位 香川 168.4
20位 愛媛 168.2
21位～30位
21位 静岡 167.7
22位 大阪 167.3
22位 富山 167.3
24位 和歌山 167
24位 新潟 167
26位 岐阜 166.9
27位 岡山 166.6
28位 青森 166.3
29位 三重 165.6
30位 東京 165.4
31位～40位
31位 山口 165.2
32位 山梨 164.8
32位 群馬 164.8
34位 秋田 164.6
35位 栃木 164.5
35位 奈良 164.5
37位 岩手 164.4
37位 広島 164.4
39位 兵庫 164.2
40位 滋賀 163.3
最安値は「160.1円」
41位 神奈川 163.3
42位 千葉 162.8
43位 宮城 162.1
44位 茨城 161.8
45位 徳島 161.2
46位 愛知 160.7
47位 埼玉 160.1