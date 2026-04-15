気になるガソリンの話題です。

【写真を見る】なぜ？ 県内レギュラーガソリン価格が4週ぶりの値上げ 値上がりの理由と今後を取材（山形）

こちらは県内レギュラーガソリンの価格の推移を表したグラフです。先月、政府の補助金が出されるようになってから３週連続の値下がりとなっていましたが、県内最新の価格は１７２円２０銭となり、値上がりに転じました。

値上がりの理由と今後を取材しました。

資源エネルギー庁によりますと、今月１３日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１７２円２０銭で、前の週より２円２０銭値上がりし、４週ぶりの値上げ。全国で８番目の高さとなっています。

県内の値上がりの要因について石油情報センターは、レギュラーガソリンの平均小売価格が政府が目標としてきた１７０円程度に到達したことなどから、政府は、今月９日から石油元売り会社へ支払う補助金を１円減額していて、これが一部、価格転嫁されたためとしています。

今後のガソリン価格について、石油情報センターは、あすからさらに補助金が引き下げられるものの、小売価格が上がるか下がるかは現段階ではまだわからないとしています。ただ、小幅な値動きはあると予想しています。