イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、全国に6カ所、埋めたとしている埋蔵金のうち、1カ所は山梨県であることを公表した。

自身が稼いだ巨額の金や、贈り物の貴金属類を埋蔵したと公表している。「3回生きて、死んで、生きて、生きて…それをやって遊んで、仕事をしないでいいくらいは入れたつもり」。具体的な額は「“コンプライアンスがあるので、20億までしか言わないで下さい”と言われている」とし、詳細は語らなかった。場所は「北海道から沖縄の6カ所」で、埋蔵の方法は「全部違う」と明かした。

そして、そのうち1つが「去年の暮れに1個見つかったんです」と明かした。ユーチューバーNaokimanの動画企画で、“埋蔵場所”を当てられたが、その埋蔵金をゲットされたわけではないという。

「私が魔法王国を作ろうと思って、その土地のところで、壮大な大きな土地なんですけど、そこに埋めていたんですね。そうしたら、歴史的な遺跡が出てきたっていうことで、“そこのところは一切触らないでください。全部、遺跡調査が終わるまでは触ってはいけません”となったので、そこを掘り返して、別のところにしたんですね」。Naokimanに発見されたのは、埋蔵金を移し替える前の埋蔵場所だったという。

Naokimanは、かつてスプーン曲げなどで大人気になったユリ・ゲラーらを招いて捜索し、たどり着いたという。天功は「ユリ・ゲラーとか、日本にいる7人くらいの超能力者とか、そういう人がみんな、ここだって言ったのが、私が最初に埋めたところだったんです。それ、全く同じところで」と明かした。

Naokimanは今後、科学的な機器を使って埋蔵金探しを行う模様。天功は「山梨をその装置をつけて、トラックで走る。まあ（深さが）10メートルくらいしか入れていないので、それくらいだったら分かるって言って、今やるって言ってるから、もう見つかっちゃうかもしれない」とドキドキの様子。「もう山梨に1個ありますって言っちゃいました」と話していた。