京都府南丹市の山林で遺体が見つかった事件で府警は１５日、亡くなった安達結希（ゆき）さんの自宅を家宅捜索した。ベリーベスト法律事務所所属で、刑事事件に詳しい齊田貴士弁護士は「府警は１３日、山林で遺体を発見した。発見された経緯、状況や司法解剖をした結果から、府警は事件性があり、少なくとも土地勘のある何者かによって遺棄された可能性があるとみている」と指摘する。

現段階で結希さんの詳しい足取りも分かっていないが、「最終接触者が身内であるとともに、事件時の足取りや供述内容に不明点があるため、自宅を調べたのだろう。ただ、通常の捜査の手順として変わったものではない」とする。

ネット上では、さまざまな臆測が飛び交っているが「捜査には一切影響しない」とした上で「当局はこれまでの冤罪（えんざい）事件を踏まえ、予断を排し、慎重な捜査をしているのだろう。粛々と証拠や証言を固めている段階だ」と状況を説明。「自宅に家宅捜索に入ったことだけをもって身内が犯人と決めつけるのではなく、被害者及び被害者親族に思いを向けるべきだ。犯人の処罰は司法に委ねることとし、静かに捜査の行方を見守ることが大切だ」と強調した。