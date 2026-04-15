推し宙スペースライブの日時が決定！ 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟から生配信
推しを応援する新しい方法を提供する「推し宙（おしそら）プロジェクト」は2026年4月11日、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟を舞台にした宇宙ミッション「推し宙スペースライブ」の生配信日時を発表しました。
推し宙スペースライブに参加したVTuberのアイテムは、2025年10月26日に日本の新型ロケット「H3ロケット7号機」に搭載された新型宇宙ステーション補給機「HTV-X1号機」によって、種子島宇宙センターから打ち上げられ、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟へ届けられました。
到着してから約半年。いよいよ宇宙からの生配信が実施されます。
🚀生配信日のお知らせ
📅2026年4月17日(金)#推し宙スペースライブ 生配信を実施いたします。
・Youtube soraeチャンネルにて
・宇宙からの映像の配信時間は1時間程度を予定
※配信予備日：4月24日(金)… pic.twitter.com/C5GUu1p2W1
- 推し宙スペースライブ (@oshisora) April 11, 2026
推し宙スペースライブ：配信スケジュール配信日程：2026年4月17日（金）/ 予備日：2026年4月24日（金）配信時間：20時15分開始予定
※宇宙からの映像は20時30分ごろから約1時間を予定
※4月17日18時〜20時にナビゲーターVTuberによるリレー配信も実施予定番組出演：宇推くりあさん、人生つみこさん、芽唯さん、凛々咲さん配信プラットフォーム： sorae Youtubeチャンネル
※…宇宙ミッションの運用スケジュールの都合上、実施日が変更になる可能性があります。
参加VTuberによるミラー配信 or 同時視聴
当日は参加VTuberのミラー配信や振り返り配信も予定されています。詳細は各チャンネルを参照してください。
19:30 開始志雲さん
https://www.youtube.com/@sikumo.vtuber
20:00 開始星見まどかさん
https://www.youtube.com/@Madoka_Hoshimi彩恵りりさん
https://www.youtube.com/@sciencerelease猫谷ここなさん
https://www.youtube.com/@Nekoya_Coconaタツナミ シュウイチさん
https://www.youtube.com/@kazocra236448Miu Farfalleさん
https://www.youtube.com/@miufarfalle蓬莱エマさん
https://www.youtube.com/@emahourai星夜もるさん
https://www.youtube.com/@Hoshiyo_Mol
20:15 開始花野彩晴さん
https://www.youtube.com/@hananoiroha108星刻ねるさん
https://www.youtube.com/@neru.sirius
20:30 開始爆炎刃轟機剣十郎景正さん
https://www.youtube.com/@BAKUENJINTODOROKIKENJYUROKAGEMゆうぎりさん
https://www.youtube.com/@vvivatv宙星ぱるさん（Pixioオフィシャルアンバサダー）
https://www.twitch.tv/soraposhich
振り返り配信刻之ミライさん
https://www.youtube.com/@Mirai_Tokinoぼのぼんさん
https://www.youtube.com/@bonobon_game
「きぼう」日本実験棟へ運ばれたアイテム
ぬいぐるみ4体
ナビゲーターVTuberに任命された4名のぬいぐるみです。左から順に紹介します。
芽唯さん（担当：エネルギー）
https://x.com/mei_garden｜https://www.youtube.com/@-mei-9020人生つみこさん（担当：オカルト）
https://x.com/tsumiko_channel｜https://www.youtube.com/@JinseiTsumiko宇推くりあさん（担当：コマンダー）
https://x.com/clearusui｜https://www.youtube.com/clearusui凛々咲さん（担当：ブラックホール）
https://x.com/Ririsya_music｜https://www.youtube.com/@RirisyaMusic
アクリルパネル 3枚
推し宙スペースライブ参加のVTuberやスポンサーは合計3枚のアクリルパネルに印刷されました。参加VTuberのリストやスポンサーに関する情報は、以下の推し宙プロジェクトの公式noteを参照してください。
推し宙スペースライブ参加メンバー紹介！宇宙行きアクリルパネル（スポンサーさま）
4月17日の夜、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟から、どのような生配信が行われるのか。宇宙とエンタメが融合した、これまでに類を見ない宇宙ミッションを、ぜひ一緒にリアルタイムで目撃してください。
関連映像
推し宙スペースライブ OP主題歌「ひらかれた宇宙」
推し宙スペースライブ ED主題歌「観測できない未来がきっと」（12:05〜）
4月11日16時から開催された「推し宙歌枠リレー」の再生リスト
編集／sorae編集部
参考文献・出典推し宙プロジェクト 公式note推し宙プロジェクト 公式X (@oshisora)推し宙スペースライブのVTuberアイテムは日本から宇宙へ！推し活はついに宇宙へ 宇宙でVTuberのアイテムを撮影する新ミッション『推し宙スペースライブ』を発表