推し宙スペースライブの日時が決定！　国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟から生配信

推しを応援する新しい方法を提供する「推し宙（おしそら）プロジェクト」は2026年4月11日、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟を舞台にした宇宙ミッション「推し宙スペースライブ」の生配信日時を発表しました。

推し宙スペースライブに参加したVTuberのアイテムは、2025年10月26日に日本の新型ロケット「H3ロケット7号機」に搭載された新型宇宙ステーション補給機「HTV-X1号機」によって、種子島宇宙センターから打ち上げられ、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟へ届けられました。

到着してから約半年。いよいよ宇宙からの生配信が実施されます。

推し宙スペースライブ：配信スケジュール

※…宇宙ミッションの運用スケジュールの都合上、実施日が変更になる可能性があります。

参加VTuberによるミラー配信 or 同時視聴

当日は参加VTuberのミラー配信や振り返り配信も予定されています。詳細は各チャンネルを参照してください。

19:30 開始

20:00 開始

20:15 開始

20:30 開始

振り返り配信

「きぼう」日本実験棟へ運ばれたアイテム

ぬいぐるみ4体

【▲ 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟へ持ち運ばれた、ぬいぐるみのサンプル写真（Credit: 推し宙プロジェクト）】

志雲さんhttps://www.youtube.com/@sikumo.vtuber星見まどかさんhttps://www.youtube.com/@Madoka_Hoshimi彩恵りりさんhttps://www.youtube.com/@sciencerelease猫谷ここなさんhttps://www.youtube.com/@Nekoya_Coconaタツナミ シュウイチさんhttps://www.youtube.com/@kazocra236448Miu Farfalleさんhttps://www.youtube.com/@miufarfalle蓬莱エマさんhttps://www.youtube.com/@emahourai星夜もるさんhttps://www.youtube.com/@Hoshiyo_Mol花野彩晴さんhttps://www.youtube.com/@hananoiroha108星刻ねるさんhttps://www.youtube.com/@neru.sirius爆炎刃轟機剣十郎景正さんhttps://www.youtube.com/@BAKUENJINTODOROKIKENJYUROKAGEMゆうぎりさんhttps://www.youtube.com/@vvivatv宙星ぱるさん（Pixioオフィシャルアンバサダー）https://www.twitch.tv/soraposhich刻之ミライさんhttps://www.youtube.com/@Mirai_Tokinoぼのぼんさんhttps://www.youtube.com/@bonobon_game

ナビゲーターVTuberに任命された4名のぬいぐるみです。左から順に紹介します。

アクリルパネル 3枚

【▲ 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟へ持ち運ばれたアクリルパネル（1枚目）の画像（Credit: 推し宙プロジェクト）】

【▲ 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟へ持ち運ばれたアクリルパネル（2枚目）の画像（Credit: 推し宙プロジェクト）】

【▲ 国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟へ持ち運ばれたスポンサーアクリルパネルの画像（Credit: 推し宙プロジェクト）】

芽唯さん（担当：エネルギー）https://x.com/mei_garden｜https://www.youtube.com/@-mei-9020人生つみこさん（担当：オカルト）https://x.com/tsumiko_channel｜https://www.youtube.com/@JinseiTsumiko宇推くりあさん（担当：コマンダー）https://x.com/clearusui｜https://www.youtube.com/clearusui凛々咲さん（担当：ブラックホール）https://x.com/Ririsya_music｜https://www.youtube.com/@RirisyaMusic

推し宙スペースライブ参加のVTuberやスポンサーは合計3枚のアクリルパネルに印刷されました。参加VTuberのリストやスポンサーに関する情報は、以下の推し宙プロジェクトの公式noteを参照してください。

推し宙スペースライブ参加メンバー紹介！宇宙行きアクリルパネル（スポンサーさま）

4月17日の夜、国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟から、どのような生配信が行われるのか。宇宙とエンタメが融合した、これまでに類を見ない宇宙ミッションを、ぜひ一緒にリアルタイムで目撃してください。

関連映像

推し宙スペースライブ OP主題歌「ひらかれた宇宙」

推し宙スペースライブ ED主題歌「観測できない未来がきっと」（12:05〜）

4月11日16時から開催された「推し宙歌枠リレー」の再生リスト

編集／sorae編集部

参考文献・出典推し宙プロジェクト 公式note推し宙プロジェクト 公式X (@oshisora)推し宙スペースライブのVTuberアイテムは日本から宇宙へ！推し活はついに宇宙へ 宇宙でVTuberのアイテムを撮影する新ミッション『推し宙スペースライブ』を発表