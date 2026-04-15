タレントの若槻千夏（41）が14日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。嫉妬した瞬間を告白した。

番組の企画は「視聴者から届いたDEEPなお悩みを解決SP」。49歳女性から「とにかく、他人の幸せを心の底から喜べません。友だちの転職が決まったときも、口では『おめでとう』と言いながら、その報告をどこか嫌みのように感じてしまいます。推しの結婚や『父親になった』という報告ですら、自分にはなんの可能性もないとわかっているのに、素直に祝福する気持ちになれません。自分でも心が狭いことは自覚しています。他人の幸せを心底よろこべるようになるにはどうしたらいいでしょうか」と悩みが寄せられた。

若槻は「この気持ちわからないかなと思いながら聞いてたんですけど、“自分も嫉妬するな”って気持ちがすごいわかって。去年声が全く出なくなった1週間があったんですよ。仕事休んでるから、テレビをずっと見てたときに、ミセス（Mrs．GREEN APPLE）の大森（元貴）さんがすごい気持ちよさそうに歌っていて、クソ〜！って思ったんですよ」と“嫉妬”エピソードを語った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「大森くんに!?」とつっこんだ。

若槻は「嫉妬したことない人にも『くそぉ…私は声出ないのに』って思っちゃってるっていう。やっぱ心と体とか健康がまずベースである。っていうときに何かを見たら祝えなかったりするのは人間誰しも当たり前だから。『お祝いして』って言われたタイミングが何かのバランスが崩れていただけかもしれないし。気にしなくていいと思う。みんなが隠したがっているところをこうして見せてくれている時点で、考え方はすばらしい」と語った。