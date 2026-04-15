キタニタツヤ、TVアニメ『日本三國』OP曲「火種」MVプレミア公開決定
キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマ「火種」のMVを、4月16日21時にYouTubeにてプレミア公開することを発表した。
■「火種」MVでは「百鬼夜行」をテーマに祭りを執り行う
本作は「百鬼夜行」をテーマに、大勢の人々と大規模な儀式、祭りを執り行う内容となっている。
『日本三國』の原作は、小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した同名作（著：松木いっか）。
Amazon MGMスタジオが共同製作として参画したアニメは、毎週日曜21時よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。毎週月曜21時よりU-NEXTでの地上波先行配信、24時よりTOKYO MX・BS日テレ他、各局にて放送中。
■リリース情報
2026.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「火種」
2026.04.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「れびてーしょん」
■関連リンク
TVアニメ『日本三國』作品サイト
https://www.nipponsangoku.com/
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/