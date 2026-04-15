日経225先物：15日19時＝90円安、5万8270円
15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比90円安の5万8270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては135.76円高。出来高は1622枚となっている。
TOPIX先物期近は3774.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58270 -90 1622
日経225mini 58260 -95 28236
TOPIX先物 3774.5 -6 2707
JPX日経400先物 34135 -85 76
グロース指数先物 755 -2 196
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3774.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58270 -90 1622
日経225mini 58260 -95 28236
TOPIX先物 3774.5 -6 2707
JPX日経400先物 34135 -85 76
グロース指数先物 755 -2 196
東証REIT指数先物 売買不成立
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