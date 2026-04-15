　15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比90円安の5万8270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては135.76円高。出来高は1622枚となっている。

　TOPIX先物期近は3774.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.17ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58270　　　　　 -90　　　　1622
日経225mini 　　　　　　 58260　　　　　 -95　　　 28236
TOPIX先物 　　　　　　　3774.5　　　　　　-6　　　　2707
JPX日経400先物　　　　　 34135　　　　　 -85　　　　　76
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　-2　　　　 196
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース