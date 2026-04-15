若者たちの日常生活に欠かせないSNSの危険性について学ぶ授業が、広島市の高校で開かれました。



■SNS教育インフルエンサー カイシャイン さん

「SNSで知りあった知らない人とは、絶対に会わないでほしい。」



14日、広島市東区の瀬戸内高校では、SNSについて学ぶ授業が開かれました。講師はSNS運用のコンサルティングなどを手掛けるインフルエンサーです。SNSを通じてトラブルや事件に巻き込まれたケースなどを紹介し、その危険性について伝えました。





■SNS教育インフルエンサー カイシャイン さん「実際どのくらいの割合で、SNSのトラブルに子どもたちが巻き込まれているかというと、だいたい30人中5人と言われている。」警察庁によると、2024年、SNSを通じて事件に巻き込まれた子どもの数は、約1500人にのぼります。こちらの高校の生徒も、SNSでつながった人と会ったり、他校の生徒とトラブルになったりしたケースがあったといいます。■生徒「（SNSは）毎日、使っている。自分は関係ないと思わずに、しっかり注意していこうと思う。」Q.インスタグラムで、知らない人とつながったことは？■生徒「ないですね。」「あります。名前とか年齢とか言っていたので、ちょっとの情報でも何があるか分からないので、気をつけようと思いました。」「友達とゲームをしていて、そのときに（ゲーム内で）話しかけてきたレベルの高いプレイヤーがいたが、住所みたいなのを言われたり、聞かれたりしたが答えなかったです。」■瀬戸内高校 櫨木 崇 校長「SNSは、これから避けられない時代だと思うし、有効に使えばすごい便利なツールなので、使い方を間違わないように、これからも生徒にいろいろ有効に効果的に使ってほしいなと思っています。」【2026年4月15日 放送】