【保存版？】野球大好き芸能人が今季のプロ野球順位を予想 パリーグ1位は拮抗【一覧】
テレビ東京で11日、『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』が放送され、野球好き芸能人12人が今季のプロ野球の順位を予想した。パリーグの1位予想は拮抗した。
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3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさんたちのただの居酒屋の戯言だと思って心大きく見ていただきたい」と前置きした上でトークを展開した。以下、パリーグの順位予想一覧。
■博多大吉（博多華丸・大吉）※ソフトバンクファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■伊集院光※日ハムファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■岡田圭右（ますだおかだ）※オリックスファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■八乙女光（Hey! Say! JUMP）※楽天ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 東北楽天ゴールデンイーグルス
3位 福岡ソフトバンクホークス
4位 千葉ロッテマリーンズ
5位 オリックス・バファローズ
6位 埼玉西武ライオンズ
■春日俊彰（オードリー）※西武ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 埼玉西武ライオンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■藤田憲右（トータルテンボス）※ロッテファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■出川哲朗※ヤクルトファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■中岡創一（ロッチ）※阪神ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■伊藤俊介（オズワルド）※横浜ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■三村マサカズ（さまぁ〜ず）※巨人ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■立川志らく※中日ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 埼玉西武ライオンズ
■田中卓志（アンガールズ）※広島ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット ※4枚目
3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさんたちのただの居酒屋の戯言だと思って心大きく見ていただきたい」と前置きした上でトークを展開した。以下、パリーグの順位予想一覧。
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■伊集院光※日ハムファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■岡田圭右（ますだおかだ）※オリックスファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■八乙女光（Hey! Say! JUMP）※楽天ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 東北楽天ゴールデンイーグルス
3位 福岡ソフトバンクホークス
4位 千葉ロッテマリーンズ
5位 オリックス・バファローズ
6位 埼玉西武ライオンズ
■春日俊彰（オードリー）※西武ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 埼玉西武ライオンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■藤田憲右（トータルテンボス）※ロッテファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■出川哲朗※ヤクルトファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■中岡創一（ロッチ）※阪神ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■伊藤俊介（オズワルド）※横浜ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■三村マサカズ（さまぁ〜ず）※巨人ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■立川志らく※中日ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 埼玉西武ライオンズ
■田中卓志（アンガールズ）※広島ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ