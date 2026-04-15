参議院では15日、憲法審査会が、今の国会で初めて開かれました。与野党による意見表明が行われ、参議院選挙におけるいわゆる「1票の格差」などをめぐって意見が交わされました。

1票の格差を是正するため、2つの県を1つの選挙区にする「合区」について、自民党は憲法改正案で解消を求めています。自民党の中西議員は、「投票率の低下や無効票の増加が顕著になっている」と指摘し、合区の解消に取り組むべきと訴えました。

・自民党・中西議員「合区選挙区の一刻も早い是正を 参議院を挙げて取り組むべき課題であると申し上げたい」

また、衆議院の解散後に、自然災害など緊急事態が発生した際、参議院が国会の機能を暫定的に代行する「緊急集会」について、自民党の中西議員は、衆議院の解散時だけでなく、任期満了時にも行えるよう「憲法上明記することが好ましい」と訴えました。

一方、12日に行われた自民党大会で、高市首相が「どのような国を作り上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法だ」「（憲法）改正の発議について、『なんとかメドが立った』と言える状態で来年の党大会を迎えたい」と発言したことについて野党側は批判を強めています。

立憲民主党の小西議員は、「憲法とは国家権力を制限するものという近代立憲主義とは相反する」と指摘しました。

また、共産党の山添政策委員長は「権力の座にある総理が期限を切って改憲発議を迫るなど論外」と強く反発しています。自民党は参議院で少数与党であることを踏まえ、野党と丁寧に協議を重ねながら合意形成を図る考えです。