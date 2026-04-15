◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・山本由伸投手が8回途中1失点の好投で勝利に貢献。デーブ・ロバーツ監督が称賛の言葉を送りました。

山本投手は初回に先頭打者本塁打を浴びますが、2〜6回はパーフェクトピッチングを披露。7回はピンチを迎えるも無失点で切り抜けました。

ロバーツ監督は試合後、「今の彼は、まさに球界のエリート投手の1人としての姿を確立していると思う」と絶賛。報道陣から昨季からの成長を問われるも「これ以上の成長を想像するのは難しいほどだ」と答えました。

7回のピンチを乗り切った後も「感情を表に出さず、8回のマウンドに向かう準備をしていた」とその姿勢をたたえ、「本当に素晴らしい投球をしていた。必要な時に必要な投球ができる能力がある。昨年は多くの成長があったが、それをそのまま継続している」と、昨季ワールドシリーズMVPに輝いた右腕を称賛します。

支配的な投球を見せた山本投手に、報道陣からはノーヒットノーランを期待する声も。これにロバーツ監督は「(昨年)ボルチモアでもう少しのところまで行ったしね。驚きはしないよ、達成できると思う」と返答。

昨季9月7日オリオールズ戦で9回2アウトまでノーヒットノーランを継続した試合を引き合いに出し、実現の可能性があると認めます。

続けて「その能力、効率性、ストライクを投げる力、ソフトコンタクトに打ち取る技術、そして守備力など、ノーヒットノーランを達成するための要素を多く備えている選手が数人いるが、彼はその一人だ。だから、そうなっても不思議ではないね」と話し、偉業達成に大きな期待を寄せました。