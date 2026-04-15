インテル・マイアミはマスチェラーノ監督の退任を発表した

アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミが現地時間4月14日、ハビエル・マスチェラーノ監督が個人的な理由で辞任したと発表した。

現役時代は中盤の要としてアルゼンチン代表で通算147試合に出場し、クラブではリバプールやバルセロナで活躍したマスチェラーノ監督。監督としては世代別のアルゼンチン代表を率いた後、2025年1月から盟友FWリオネル・メッシらが所属するインテル・マイアミの指揮を執っていた。

就任初年度からチームをMLSカップとイースタン・カンファレンス優勝に導くなど結果を残したマスチェラーノ監督だったが、クラブを通じて「個人的な理由でインテル・マイアミCFのヘッドコーチとしての任期を終えることを決めました」と声明を突如発表。今季はここまで7試合を戦い、3勝3分け1敗で3位につけていた。

監督の退任により、コーチングスタッフ陣も共にクラブを去ることに。また、今後はギジェルモ・ホヨス氏が暫定的に指揮を執ることも併せて発表されている。（FOOTBALL ZONE編集部）