◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）最終追い切り＝４月１５日、栗東トレセン

好メンバーの一戦で重めの印を打つ馬を選ぶことに連日頭を抱えている。迷ったときはシンプルに考えてみる。Ｇ１勝ち馬はカヴァレリッツォとロブチェンが出走。なかでも、１週前の動きが目を引いたホープフルＳ覇者のロブチェンは軽視できない存在になりつつある。

最終追い切りは栗東・ＣＷコースでアート（３歳未勝利）の外を４馬身半追走した。筋肉質な馬体と太い首を上手に連動させ、肩に力を凝縮。それを一気に放つような推進力のある低重心のフォームで４ハロン５３秒３―１１秒３で１馬身先着した。杉山晴調教師は「当該週で輸送もあるのでサラッと。もともといい動きをするので、変わりなくいい動きだなと思いました」と前向きに評価していた。

新馬から２連勝でＧ１を制したが、前走の共同通信杯は３着に敗れた。初の左回り、１８００メートル戦の条件よりも、トレーナーが「ちょうどゲートの中でつっかかったタイミングでスタートしてしまった」と振り返るように、スタートが決まりすぎたことで位置取りが難しい競馬となった。それでいて、頭差、首差の３着は地力が高い証拠だ。

それに加え、この一戦は全３戦で唯一、最終追いが坂路だった。しかし、今回は全２勝と同じＣＷコース半マイルでの最終追い。「この中に入っても力は上位」という指揮官の発言に、より一層説得力を感じた。（松ケ下 純平）