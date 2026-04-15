櫻坂４６の村井優が新ヘアを披露し話題になっている。

村井は１５日までに自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開。「４／１１ ４／１２ 櫻坂４６ 『５ｔｈ ＹＥＡＲ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ』櫻坂４６の５周年をＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でお祝いできて本当に幸せでした」と感想をつづった。

続けて「ライブに関わってくださった大勢のスタッフの皆さん、メンバー、Ｂｕｄｄｉｅｓの皆さん、全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございました」と感謝。さらに「そして 初めて髪を染めてみました どうでしょうか」と記すと、少し明るい髪色のロングヘア姿の衣装ショットを披露した。

この投稿にＳＮＳ上では「あっぶな、、心臓張り裂けるかと思った」「かわいすぎて泣けてきた」「茶髪控えめに言って大好きです！！」「髪染めた優ちゃん世界で１番可愛いです！！」「髪染めた優ちゃんも好きすぎる」「どんなに綺麗なお花見よりムライユだな」といったコメントが寄せられている。

櫻坂４６は今月１１日、１２日、東京・ＭＵＦＧスタジアムで「５ｔｈ ＹＥＡＲ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ」を開催し、デビュー５周年の節目を盛大に飾っていた。