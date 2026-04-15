【保存版？】野球大好き芸能人が今季のプロ野球順位を予想 セリーグ1位は9人が同じチーム挙げる【一覧】
テレビ東京で11日、『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』が放送され、野球好き芸能人12人が今季のプロ野球の順位を予想した。セリーグの1位は9人が同じチームを挙げた。
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3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさんたちのただの居酒屋の戯言だと思って心を大きく見ていただきたい」と前置きした上でトークを展開した。以下、セリーグの順位予想一覧。
■出川哲朗※ヤクルトファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 東京ヤクルトスワローズ
4位 広島東洋カープ
5位 横浜DeNAベイスターズ
6位 読売ジャイアンツ
■中岡創一（ロッチ）※阪神ファン
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 中日ドラゴンズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 東京ヤクルトスワローズ
6位 広島東洋カープ
■伊藤俊介（オズワルド）※横浜ファン
1位 横浜DeNAベイスターズ
2位 阪神タイガース
3位 中日ドラゴンズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■三村マサカズ（さまぁ〜ず）※巨人ファン
1位 読売ジャイアンツ
2位 阪神タイガース
3位 中日ドラゴンズ
4位 横浜DeNAベイスターズ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■立川志らく※中日ファン
1位 中日ドラゴンズ
2位 阪神タイガース
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 広島東洋カープ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■田中卓志（アンガールズ）※広島ファン
1位 阪神タイガース
2位 広島東洋カープ
3位 中日ドラゴンズ
4位 横浜DeNAベイスターズ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■博多華丸（博多華丸・大吉）※ソフトバンクファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 広島東洋カープ
4位 横浜DeNAベイスターズ
5位 東京ヤクルトスワローズ
6位 読売ジャイアンツ
■伊集院光※日ハムファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■岡田圭右（ますだおかだ）※オリックスファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 広島東洋カープ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■八乙女光（Hey! Say! JUMP）※楽天ファン
1位 阪神タイガース
2位 読売ジャイアンツ
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 中日ドラゴンズ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■春日俊彰（オードリー）※西武ファン
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 中日ドラゴンズ
4位 広島東洋カープ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■藤田憲右（トータルテンボス）※ロッテファン
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 中日ドラゴンズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット ※4枚目
3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさんたちのただの居酒屋の戯言だと思って心を大きく見ていただきたい」と前置きした上でトークを展開した。以下、セリーグの順位予想一覧。
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 東京ヤクルトスワローズ
4位 広島東洋カープ
5位 横浜DeNAベイスターズ
6位 読売ジャイアンツ
■中岡創一（ロッチ）※阪神ファン
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 中日ドラゴンズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 東京ヤクルトスワローズ
6位 広島東洋カープ
■伊藤俊介（オズワルド）※横浜ファン
1位 横浜DeNAベイスターズ
2位 阪神タイガース
3位 中日ドラゴンズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■三村マサカズ（さまぁ〜ず）※巨人ファン
1位 読売ジャイアンツ
2位 阪神タイガース
3位 中日ドラゴンズ
4位 横浜DeNAベイスターズ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■立川志らく※中日ファン
1位 中日ドラゴンズ
2位 阪神タイガース
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 広島東洋カープ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■田中卓志（アンガールズ）※広島ファン
1位 阪神タイガース
2位 広島東洋カープ
3位 中日ドラゴンズ
4位 横浜DeNAベイスターズ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■博多華丸（博多華丸・大吉）※ソフトバンクファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 広島東洋カープ
4位 横浜DeNAベイスターズ
5位 東京ヤクルトスワローズ
6位 読売ジャイアンツ
■伊集院光※日ハムファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■岡田圭右（ますだおかだ）※オリックスファン
1位 阪神タイガース
2位 中日ドラゴンズ
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 広島東洋カープ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■八乙女光（Hey! Say! JUMP）※楽天ファン
1位 阪神タイガース
2位 読売ジャイアンツ
3位 横浜DeNAベイスターズ
4位 中日ドラゴンズ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■春日俊彰（オードリー）※西武ファン
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 中日ドラゴンズ
4位 広島東洋カープ
5位 読売ジャイアンツ
6位 東京ヤクルトスワローズ
■藤田憲右（トータルテンボス）※ロッテファン
1位 阪神タイガース
2位 横浜DeNAベイスターズ
3位 中日ドラゴンズ
4位 読売ジャイアンツ
5位 広島東洋カープ
6位 東京ヤクルトスワローズ