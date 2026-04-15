「上野周辺でタタキをする予定だった」車の中からバールや果物ナイフ、催涙スプレー　強盗予備の疑いで5人逮捕　“トクリュウ”関係か

東京・上野で5人の容疑者が、強盗予備の疑いで逮捕された。警察官が声をかけると5人は逃げだそうとしたという。車からはバールやナイフなどが見つかった。

コインパーキングでたむろしていた5人

送検される車内から、カメラに向かって、指でハートを作るようなしぐさをする男。

13日、東京・上野で、山口優空（ゆう）容疑者（20）ら5人が逮捕された。

容疑は、「明らかに強盗をしようとしていた」という強盗予備だ。

警視庁によると、上野にあるコインパーキングで、乗用車の周りにたむろしていた5人に警察官が声をかけると、突然、その場から逃げ出そうとしたという。

不審に思い警察官が車の中を調べたところ、バールや果物ナイフ、催涙スプレーなどが見つかった。

「強盗のリクルーターだ」

警察の職務質問に対し、容疑者たちは「強盗のリクルーターだ」「上野周辺でタタキ（強盗）をする予定だった」などと話したという。

5人は秘匿性の高いアプリを使い集まっていて、警察は、「匿名・流動型犯罪グループ」＝“トクリュウ”が関係している可能性があるとみて、調べを進めている。

（「イット！」 4月15日放送より）