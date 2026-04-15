きのう正午すぎに山形県南陽市で発生した火災は、住宅など少なくとも９棟が焼けたことが分かりました。

【画像】少なくとも9棟が焼けた火災現場

現場付近では出火当時たき火が行われていたとの情報もあり、消防や警察が出火原因などを調べています。

消防などによりますとこの火災はきのう正午すぎに南陽市漆山で発生したものです。

現場は住宅密集地で火は午後６時前に鎮火しましたが、男性（７５）の住宅周辺の広範囲が焼け１人が病院に運ばれました。

その後の調べで現場では少なくとも住宅など７棟が全焼し一部が焼けた建物を含めると、９棟に被害が出たことがわかりました。

■午前９時半から実況見分

大内希美アナウンサー「昨日発生した南陽市漆山の火災現場です。鎮火から一夜明けましたが現場は今も焦げ臭さが残っています。現場では警察と消防が午前９時半から実況見分を行っています」

きょう現場では、消防署員や警察官が焼けた建物などを調べる姿が見られました。

ＴＵＹの取材では出火当時、焼けた家の近くでたき火が行われていたのを近隣住民が目撃しています。

消防と警察は今後も見分を行い、焼けた範囲などとともに出火原因について詳しく調べを進める方針です。