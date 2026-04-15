15日(水)日中は晴れ間もあり、各地で気温が上がりました。最高気温は、阿賀町津川や関川村下関・魚沼市小出などで25℃を超えて夏日になりました。そのほかも、長岡市・村上市・十日町市などで今シーズンに入ってもっとも気温が上がり、汗ばむ陽気になりました。ただ、今日は天気が下り坂で、この時間は県内各地で雨が降っています。



16日(木)は、次第に天気が回復に向かう見込みです。



◆16日(木)午前9時の予想天気図

県内付近ははじめ低気圧を含む気圧の谷となりますが、次第に日本海に中心を持つ高気圧に覆われてくるため、だんだんと晴れのエリアが広がってくるでしょう。



◆今後の天気の移り変わり

15日(水)夜9時は広い範囲で雨が降り、やや雨脚が強まるところもあるでしょう。時間を進め、夜間はあちらこちらで雨が降るでしょう。



16日(木)朝もスッキリしない空模様で、山沿いを中心ににわか雨がありそうです。その後、昼ごろまでは一部で雨が降りますが、午後は次第に雲が薄くなり夜には広く晴れるでしょう。



ただ、16日(木)は気温が急降下しそうです。



◆16日(木)の予想最高気温

予想最高気温は15℃前後までしか上がらない見込みで、長岡市・阿賀町・湯沢町などでは今日と比べて8℃くらい低くなるでしょう。平年と比べてもやや低いところが多く、日中でも上着が必要な気温になりそうです。



今日との寒暖差が大きくなるので、体調管理にも注意をしましょう。